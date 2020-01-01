Знаменитость поразила публику откровенным образом в белье .

"Это твой цвет": Кайли Дженнер сменила имидж и сделала фото в кружевном боди instagram.com/kyliejenner

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Американская знаменитость - модель, бьюти-могул и бизнесвумен Кайли Дженнер поразила Сеть новым откровенным фото. В Инстаграм селебрити добавила фото, на котором позирует в розовато-бежевом кружевном боди. Волосы Кайли заброшены на одно плечо и лежат мягкими волнами.

Фото звезда оставила без подписи.

"Это твой цвет": Кайли Дженнер сменила имидж и сделала фото в кружевном боди instagram.com/kyliejenner

Фото Кайли вызвало восторг у фолловеров, в комментариях высказались даже звездные родственники девушки:

Черт возьми, я люблю этот цвет волос, - написала сестра Кайли Ким Кардашьян.

Это твой цвет волос. Я буквально просто упала в обморок !!!!! Мертва! Все это!!! - написала еще одна сестра Кайли Хлое.

БЕЗУМНО КРАСИВАЯ!!!! 💕💕💕, - написала мать Кайли модель Крис Дженнер.

Фото за несколько часов в сети набрало почти 8 млн. лайков.

Ранее Кайли добавила в Сеть не менее откровенный снимок в бюстгальтере.

Можете ли вы угадать мой любимый цвет, - игриво подписала фото Кайли.

"Это твой цвет": Кайли Дженнер сменила имидж и сделала фото в кружевном боди instagram.com/kyliejenner

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала фото в одном белье.

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