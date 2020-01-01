"Это твой цвет": Кайли Дженнер сменила имидж и сделала фото в кружевном боди
Читай также: “Светская жизнь на воде“: Осадчая показала Лидию Таран в коротеньких шортиках
Американская знаменитость - модель, бьюти-могул и бизнесвумен Кайли Дженнер поразила Сеть новым откровенным фото. В Инстаграм селебрити добавила фото, на котором позирует в розовато-бежевом кружевном боди. Волосы Кайли заброшены на одно плечо и лежат мягкими волнами.
Фото звезда оставила без подписи.
Фото Кайли вызвало восторг у фолловеров, в комментариях высказались даже звездные родственники девушки:
- Черт возьми, я люблю этот цвет волос, - написала сестра Кайли Ким Кардашьян.
- Это твой цвет волос. Я буквально просто упала в обморок !!!!! Мертва! Все это!!! - написала еще одна сестра Кайли Хлое.
- БЕЗУМНО КРАСИВАЯ!!!! 💕💕💕, - написала мать Кайли модель Крис Дженнер.
Фото за несколько часов в сети набрало почти 8 млн. лайков.
Ранее Кайли добавила в Сеть не менее откровенный снимок в бюстгальтере.
Можете ли вы угадать мой любимый цвет, - игриво подписала фото Кайли.
Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала фото в одном белье.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил