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"Слишком хорошо": Богачка Кайли Дженнер показала роскошную грудь в белье

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Знаменитость показала горячие кадры из ванной комнаты .

"Слишком хорошо": Богачка Кайли Дженнер показала роскошную грудь в белье
instagram.com/kyliejenner

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Звезда телешоу, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, которую недавно лишили статуса самой молодой миллиардерши, засветила роскошную грудь в белье. В Инстаграм 22-летняя красотка добавила два снимка из ванной комнаты.

В кадре Кайли появилась в нюдовом бюстгальтере с черной сеткой, украшенном стразами. Девушка приподняла руки и запустила их в волосы, от чего ее образ стал еще более горячим и соблазнительным. В описании Дженнер отметила, что сделала фото ночью.

Прошлой ночью🖤🖤🌙✨. Слишком хорошо - пришлось сделать двойной дубль, - написала Кайли.

"Слишком хорошо": Богачка Кайли Дженнер показала роскошную грудь в белье
instagram.com/kyliejenner

"Слишком хорошо": Богачка Кайли Дженнер показала роскошную грудь в белье
instagram.com/kyliejenner

За несколько часов снимки Кайли набрали более 17 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала тонкую талию в соблазнительном белье. 

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Теги: кайли Джанер, грудь, фото в белье
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Источник: IVONA)bigmir.net

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