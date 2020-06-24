Знаменитость показала горячие кадры из ванной комнаты .

"Слишком хорошо": Богачка Кайли Дженнер показала роскошную грудь в белье instagram.com/kyliejenner

Читай также: “Отдохнула душой“: Стройная MARUV поразила горячими фото в монокини

Звезда телешоу, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, которую недавно лишили статуса самой молодой миллиардерши, засветила роскошную грудь в белье. В Инстаграм 22-летняя красотка добавила два снимка из ванной комнаты.

В кадре Кайли появилась в нюдовом бюстгальтере с черной сеткой, украшенном стразами. Девушка приподняла руки и запустила их в волосы, от чего ее образ стал еще более горячим и соблазнительным. В описании Дженнер отметила, что сделала фото ночью.

Прошлой ночью🖤🖤🌙✨. Слишком хорошо - пришлось сделать двойной дубль, - написала Кайли.

"Слишком хорошо": Богачка Кайли Дженнер показала роскошную грудь в белье instagram.com/kyliejenner

"Слишком хорошо": Богачка Кайли Дженнер показала роскошную грудь в белье instagram.com/kyliejenner

За несколько часов снимки Кайли набрали более 17 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала тонкую талию в соблазнительном белье.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.