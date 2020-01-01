Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Светская жизнь на воде": Осадчая показала Лидию Таран в коротеньких шортиках

Комментариев: 0
Телеведущая анонсировала специальный выпуск своей передачи.

"Светская жизнь на воде": Осадчая показала Лидию Таран в коротеньких шортиках
instagram.com/lidiyataran

Читай также: "Красотка": Ризатдинова добавила эффектное фото и рассказала о неудачах

Популярная телеведущая Катя Осадчая показала свою коллегу, ведущую новостей Лидию Таран в коротеньких летних шортах. Фото появились в Инстаграм знаменитости. В кадре Катя с Лидией и ее дочкой отдыхают в кафе на берегу Днепра. Таким ярким снимком звезда анонсировала спецвыпуск своей передачи.

"Светская жизнь" на воде! Вместе с телеведущей Лидией Таран и ее дочерью Василисой сапилы Днепром! Наш спортивный репортаж - уже в эту субботу в 23.10! А как у вас с водными видами спорта? Уже освоили этим летом? #svitske #osadcha #sup #Kyiv #Ukraine, - подписала фото Екатерина.

"Светская жизнь на воде": Осадчая показала Лидию Таран в коротеньких шортиках
instagram.com/svitsketv

 

Ранее мы писали, как на выглядят ноги Поляковой на фото без обработки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Катя Осадчая, Лидия Таран, шорты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь