Телеведущая анонсировала специальный выпуск своей передачи.

"Светская жизнь на воде": Осадчая показала Лидию Таран в коротеньких шортиках instagram.com/lidiyataran

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Популярная телеведущая Катя Осадчая показала свою коллегу, ведущую новостей Лидию Таран в коротеньких летних шортах. Фото появились в Инстаграм знаменитости. В кадре Катя с Лидией и ее дочкой отдыхают в кафе на берегу Днепра. Таким ярким снимком звезда анонсировала спецвыпуск своей передачи.

"Светская жизнь" на воде! Вместе с телеведущей Лидией Таран и ее дочерью Василисой сапилы Днепром! Наш спортивный репортаж - уже в эту субботу в 23.10! А как у вас с водными видами спорта? Уже освоили этим летом? #svitske #osadcha #sup #Kyiv #Ukraine, - подписала фото Екатерина.

"Светская жизнь на воде": Осадчая показала Лидию Таран в коротеньких шортиках instagram.com/svitsketv

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