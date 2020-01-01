Звезда "Друзей" высказалась о тех, кто не хочет носить маску во время пандемии коронавируса.

Популярная американская актриса, кинорежиссер и продюсер Дженнифер Энистон опубликовала в соцсети важное послание к подписчикам. На своей странице в Инстаграм исполнительница роли Рэйчел Грин в сериале “Друзья“ опубликовала селфи, где она предстала без макияжа в серой майке и черной маске.

Читай также: Дженнифер Энистон продает обнаженное фото, чтобы спасти жертв коронавируса

В описании к свежему снимку 51-летняя артистка заявила, что некоторые люди делают недостаточно для борьбы с COVID-19. Энистон пристыдила всех тех, кто не хочет носить защитную маску во время пандемии.

“Я понимаю, что маски неудобны. Но разве вы не чувствуете, что хуже, когда предприятия закрываются... рабочие места теряются... медицинские работники испытывают абсолютное истощение. И так много жизней было унесено этим вирусом, потому что мы не делаем достаточно. Я действительно верю в доброту людей, поэтому я знаю, что мы все можем это сделать. Но, тем не менее, в нашей стране есть много людей, отказывающихся предпринять необходимые меры для обеспечения безопасности друг друга. Кажется, что люди обеспокоены тем, что их “лишают прав“, когда просят надеть маску. Эта простая и эффективная рекомендация политизируется в ущерб жизни людей. И это действительно не должно быть спором. Если вам небезразлична человеческая жизнь, пожалуйста ... просто носите маску 😷 и поощряйте окружающих делать то же самое ❤️“, - эмоционально высказалась Дженнифер.

Дженнифер Энистон без макияжа запостила эмоциональное обращение к фанам скриншот

Ранее сообщалось, что актеры сериала “Друзья“ пригласят на съемки спецвыпуска самого “щедрого“ фаната.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.