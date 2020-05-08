Заплаканная Дженнифер Энистон послала коронавирус “на три буквы“ - фото

Голливудская актриса опубликовала снимок, где она показывает средний палец коронавирусу.

Голливудская актриса, звезда сериала “Друзья“ Дженнифер Энистон удивила поклонников дерзкой публикацией. На своей странице в Instagram артистка запостила фото, где она якобы показывает “фак“ коронавирусу.

Читай также: Секрет ее молодости: ТОП-5 бьюти-лайфхаков Дженнифер Энистон

На архивном снимке заплаканная Дженнифер в белой майке и штанах оранжевого цвета сидит за столом. При этом на камеру знаменитость показывает средний палец. В описании под кадром актриса попросила COVID-19 пойти “на три буквы“. Пост собрал уже более 6 млн лайков.

Дорогой Covid… Ты можешь сейчас любезно F@!k off (“пойти на три буквы“), спасибо, и пока“, - написала Энистон.

Заплаканная Дженнифер Энистон послала коронавирус “на три буквы“ Скриншот

Ранее сообщалось, что актеры сериала “Друзья“ пригласят на съемки спецвыпуска самого “щедрого“ фаната.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.