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Заплаканная Дженнифер Энистон послала коронавирус “на три буквы“ - фото

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Голливудская актриса опубликовала снимок, где она показывает средний палец коронавирусу.
Заплаканная Дженнифер Энистон послала коронавирус “на три буквы“ - фото
Заплаканная Дженнифер Энистон послала коронавирус “на три буквы“ - фото
Getty images

Голливудская актриса, звезда сериала “Друзья“ Дженнифер Энистон удивила поклонников дерзкой публикацией. На своей странице в Instagram артистка запостила фото, где она якобы показывает “фак“ коронавирусу.

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На архивном снимке заплаканная Дженнифер в белой майке и штанах оранжевого цвета сидит за столом. При этом на камеру знаменитость показывает средний палец. В описании под кадром актриса попросила COVID-19 пойти “на три буквы“. Пост собрал уже более 6 млн лайков.

Дорогой Covid… Ты можешь сейчас любезно F@!k off (“пойти на три буквы“), спасибо, и пока“, - написала Энистон.

Заплаканная Дженнифер Энистон послала коронавирус “на три буквы“
Заплаканная Дженнифер Энистон послала коронавирус “на три буквы“
Скриншот

Ранее сообщалось, что актеры сериала “Друзья“ пригласят на съемки спецвыпуска самого “щедрого“ фаната.

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Теги: Дженнифер Энистон, коронавирус
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  08.05.2020, 16:12
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