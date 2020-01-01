"Друзья" пригласят на съемки спецвыпуска самого "щедрого" фаната: Детали

Актеры культового сериала присоединились к благотворительному челенджу #AllinChallenge.

Всемирно известная актриса Дженнифер Энистон сообщила в Инстаграм, что она вместе с коллегами по сериалу “Друзья“ - Лизой Кудроу, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Дэвидом Швиммером и Мэттом ЛеБланом присоединились к благотворительному челенджу #AllinChallenge.

Читай также: 90-е у руля: ТОП-7 образов из “Друзей”, которые нужно повторить

Артистка призвала подписчиков делать пожертвования во время пандемии COVID-19. Энистон объявила, что поклонник сериала, который сделает самый большой благотворительный взнос, и его 5 друзей смогут посетить съемки спецвыпуска культового ситкома.

“Привет, ребята 👋🏼 ❤️ Мы очень рады принять участие в #AllinChallenge, чтобы помочь людям питаться и быть здоровыми в это время. Мы приглашаем вас и пятерых ваших друзей присоединиться к шестерым из нас на 24-й сцене. Будьте нашими личными гостями в аудитории для записи нашего воссоединения на HBOMAX, когда мы вспомним о шоу и отпразднуем все веселье, которое у нас было ... Получите весь VIP-опыт друзей в студийном туре Warner Bros. Мы надеемся, что это принесет немного радости. Зайдите на AllInChallenge.com и пожертвуйте, сколько можете - 10, 25 долларов - каждый доллар считается. Не могу дождаться встречи и обнять вас, ребята, когда все это закончится“, - говорится в сообщении.

"Друзья" пригласят на съемки спецвыпуска самого "щедрого" фаната Скриншот

Ранее сообщалось, что звезда сериала “Друзья“ Дэвид Швиммер показал редкие фото с сестрой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​