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"Друзья" пригласят на съемки спецвыпуска самого "щедрого" фаната: Детали

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Актеры культового сериала присоединились к благотворительному челенджу #AllinChallenge.
"Друзья" пригласят на съемки спецвыпуска самого "щедрого" фаната: Детали
"Друзья" пригласят на съемки спецвыпуска самого "щедрого" фаната: Детали
instagram.com/lisakudrow

Всемирно известная актриса Дженнифер Энистон сообщила в Инстаграм, что она вместе с коллегами по сериалу “Друзья“ - Лизой Кудроу, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Дэвидом Швиммером и Мэттом ЛеБланом присоединились к благотворительному челенджу #AllinChallenge.

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Артистка призвала подписчиков делать пожертвования во время пандемии COVID-19. Энистон объявила, что поклонник сериала, который сделает самый большой благотворительный взнос, и его 5 друзей смогут посетить съемки спецвыпуска культового ситкома. 

“Привет, ребята 👋🏼 ❤️ Мы очень рады принять участие в #AllinChallenge, чтобы помочь людям питаться и быть здоровыми в это время. Мы приглашаем вас и пятерых ваших друзей присоединиться к шестерым из нас на 24-й сцене. Будьте нашими личными гостями в аудитории для записи нашего воссоединения на HBOMAX, когда мы вспомним о шоу и отпразднуем все веселье, которое у нас было ...  Получите весь VIP-опыт друзей в студийном туре Warner Bros. Мы надеемся, что это принесет немного радости. Зайдите на AllInChallenge.com и пожертвуйте, сколько можете - 10, 25 долларов - каждый доллар считается. Не могу дождаться встречи и обнять вас, ребята, когда все это закончится“, - говорится в сообщении.

"Друзья" пригласят на съемки спецвыпуска самого "щедрого" фаната
Скриншот

Ранее сообщалось, что звезда сериала “Друзья“ Дэвид Швиммер показал редкие фото с сестрой.

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Теги: Друзья, Дженнифер Энистон, коронавирус, благотворительность
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Источник: Ivona bigmir)net

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