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Голливудская звезда Милла Йовович показала подросшую дочь

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2 июля Ошин исполнится 5 месяцев.
Голливудская звезда Милла Йовович показала подросшую дочь
Голливудская звезда Милла Йовович показала подросшую дочь
instagram.com/millajovovich

В начале февраля голливудская актриса, певица и модель Милла Йовович в третий раз стала мамой. Звезда родила супругу, продюсеру Полу Андерсону еще одну дочь. Малышку назвали Ошин Ларк Эллиот.

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А на днях 44-летняя артистка решила показать, как подросла девочка, которой скоро исполниться пять месяцев. На своей странице в Инстаграм Милла опубликовала трогательное фото, где Ошин в полосатом наряде сидит на кровати и смотрит в камеру.

“Привет“, - лаконично подписала снимок Йовович.

Милла Йовович показала подросшую дочь Ошин
Милла Йовович показала подросшую дочь Ошин
скриншот

Ранее сообщалось, что 12-летняя дочь Миллы Йовович сыграла в фильме “Черная вдова“.

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Теги: Милла Йовович
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Источник: ivona)bigmir.net

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