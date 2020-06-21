Милла Йовович показала подросшую дочь
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Актриса Милла Йовович показала подросшую малышку дочь, которую родила в феврале 2020 года. 44-летняя звезда опубликовала трогательное фото в Инстаграм, где запечатлены две ее младшие дочери - Дешилл и Оушен.
Она так интересуется младшей сестрой, так любит проводить с ней время. Ошин просто лучится, когда в комнату входит Дешилл, - отметила звездная мама.
These two.🥰 Ride or die sisters. Watching Dash playing with Baby Osian is so incredible. She takes such an interest in her little sister, she loves being with her so much. It makes me feel so good to see how close they are and Osian just BEAMS when Dashiel comes in the room. So proud of my middle girl! #sisters #dashieledan #osianelliot
Напомним, что Милла Йовович замужем за режиссером Полом Андерсоном, с которым она познакомилась на съемках «Обители зла», почти десять лет. При этом до свадьбы влюбленные семь лет жили вместе.
Старшая наследница пары Эвер, появилась на свет, когда ее родители еще не расписаны - 3 ноября 2007 года. К слову, сейчас девочка является настоящей звездой – она появляется на обложках журналов и уже снимается в кино. Второй ребенок Миллы и Пола появился уже в официальном браке — Дешилл родилась 1 апреля 2015 года.
Ранее Милла Йовович на русском языке прочитала сказку “Муха-Цокотуха“ для детей.
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