Милла Йовович показала подросшую дочь

Младшая дочка актрисы родилась в феврале 2020-го.

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Актриса Милла Йовович показала подросшую малышку дочь, которую родила в феврале 2020 года. 44-летняя звезда опубликовала трогательное фото в Инстаграм, где запечатлены две ее младшие дочери - Дешилл и Оушен.

Она так интересуется младшей сестрой, так любит проводить с ней время. Ошин просто лучится, когда в комнату входит Дешилл, - отметила звездная мама.

Напомним, что Милла Йовович замужем за режиссером Полом Андерсоном, с которым она познакомилась на съемках «Обители зла», почти десять лет. При этом до свадьбы влюбленные семь лет жили вместе.

Старшая наследница пары Эвер, появилась на свет, когда ее родители еще не расписаны - 3 ноября 2007 года. К слову, сейчас девочка является настоящей звездой – она появляется на обложках журналов и уже снимается в кино. Второй ребенок Миллы и Пола появился уже в официальном браке — Дешилл родилась 1 апреля 2015 года.

Ранее Милла Йовович на русском языке прочитала сказку “Муха-Цокотуха“ для детей.

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