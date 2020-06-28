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Победительница "Холостяка 10" Даша Ульянова поразила растяжкой - видео

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Гимнастка показала видео со съемок в фотостудии.
Победительница "Холостяка 10" Даша Ульянова поразила растяжкой - видео
Победительница "Холостяка 10" Даша Ульянова поразила растяжкой - видео
instagram.com/dasha_ulyanovaa

Победительница 10 сезона романтического шоу “Холостяк“ Даша Ульянова в очередной раз восхитила физической формой. Девушка поразила фанов растяжкой.

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Так, на своей странице в Инстаграм 24-летняя гимнастка показала бэксейдж со съемок в фотостудии. В ролике можно увидеть, как Даша демонстрирует на полу шпагаты и различные пластические движения. А в это время ее снимает фотограф Дана Дубова.

“Просто хочу оставить это здесь ♥️ Сегодня была шикарная съемка с @danaadubovaya“, - прокомментировала видео Ульянова.

Напомним, ранее Даша Ульянова показала фото с празднования дня рождения.

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Теги: Даша Ульянова, Холостяк 10
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Источник: Ivona bigmir)net

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