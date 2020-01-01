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Победительница "Холостяка 10" показала фото с празднования дня рождения

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21 июня Даше Ульяновой исполнилось 24 года.
Победительница "Холостяка 10" показала фото с празднования дня рождения
Победительница "Холостяка 10" показала фото с празднования дня рождения
instagram.com/dasha_ulyanovaa

В воскресенье, 21 июня, победительница десятого сезона романтического шоу “Холостяк“ Даша Ульянова отметила день рождения. Девушке исполнилось 24 года.

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На своей странице в Инстаграм именинница показала фотографию с празднования. Даша провела этот день в кругу подруг в одном из столичных ресторанов. На снимке гимнастка позировала в пестром коротком платье возле воздушных шаров золотистого цвета, букетов цветов и подарков.

“Еще раз Спасибо всем за поздравления ! Счастлива 🥰“, - подписала кадр Ульянова.

Победительница
Победительница "Холостяка 10" показала фото с празднования дня рождения
скриншот

Ранее Даша Ульянова призналась, какие у нее были эмоции при просмотре “Холостяка 10“.

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Теги: Даша Ульянова, Холостяк 10
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Источник: ivona)bigmir.net

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