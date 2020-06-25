Победительница "Холостяка 10" Даша Ульянова показала фигуру на пляже

Девушка позировала на пляже в Таиланде.

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Победительница романтического реалити-шоу “Холостяк-10“ Даша Ульянова, которая показала, как отпраздновала день рождения, в очередной раз похвасталась своей фигурой.

В Инстаграм гимнастка опубликовала снимок, сделанный во время отдыха в Тайланде.

На фото Даша в стильном откровенном бикини эротично позирует, лежа на пляже у воды.

В состоянии полного релакса и беззаботности ♥️ Для меня есть три места полного умиротворения: дом моей семьи, берег моря (океана) и объятия родного человека, - написала девушка в посте.

Фолловеры засыпали Дашу комплиментами. Но и сама Ульянова любит себя такую, какой она стала - ранее она страдала от лишних кило, и даже показывала поклонникам, как выглядела до того, как начала заниматься спортом.

Ранее мы также писали, что победительницу “Холостяка“-10 заподозрили в новых “переделках“ внешности.