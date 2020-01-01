Дочь Кузьмы Скрябина закончила университет и отпраздновала выпускной

Мария-Барбара показала стильный образ в Инстаграм.

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Дочь музыканта Кузьмы Скрябина Мария-Барбара закончила обучение в Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца и получила образование врача. Об этом девушка сообщила на своей странице в Инстаграм, где опубликовала фото с дипломом специалиста.

На снимке девушка позирует в черном платье с длинными рукавами и ремнем на талии, ее волосы завиты в кудри, а на лице круглые темные очки.

Врач! Шесть незабываемых лет и диплом в руках. Мечты сбываются, - написала она в посте.

instagram.com/kuzmenko_barbara/

Напомним, что 20 декабря 2019 года Барбара Кузьменко вышла замуж за своего однокурсника Виктора Тура.

Недавно вдова Кузьмы Скрябина рассказала, чем занимается после смерти мужа.