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Дочь Кузьмы Скрябина показала волшебные свадебные фото

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Мария-Барбара вышла замуж 20 декабря.
Мария-Барбара вышла замуж
Мария-Барбара вышла замуж
instagram.com/miss___mariya/

Дочь Кузьмы Скрябина, погибшего в феврале 2015 года, Мария-Барбара вышла замуж 20 декабря. Спустя некоторое время девушка опубликовала в своем Инстаграм новые свадебные кадры.

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Напомним, что 22-летняя студентка медицинского университета Мария Кузьменко вышла за своего сокурсника Виктора Тура.

20.12.2019. Невероятно благодарны нашей семье, друзьям и близким за то, что разделили с нами моменты счастья в день создания нашей семьи. И благодарим тех, кто помог сделать его таким, как мы представляли, - написала в публикации Барбара.

Очаровательные снимки вызвали восторг у подписчиков девушки. 

  • “Дуже гарна наречена!“
  • “Нереальные“
  • “Будьте щасливі, бережіть себе та один одного“, - пишут пользователи в комментариях.

Ранее мы писали, что Вдова Честера Беннингтона вышла замуж.

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Теги: дети звезд, Кузьма Скрябин, Мария-Барбара Кузьменко, свадьба
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