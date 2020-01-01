"Подбешиваю": Остапчук запостил забавные кадры с новой возлюбленной
Известный украинский ведущий, актер и шоумен Владимир Остапчук, который ранее занялся производством своей линии одежды с хэштегом #подбухиваю объявил о пополнении в коллекции.
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Чтобы прорекламировать новую одежду артист опубликовал забавные фотографии со своей девушкой, нотариусом Кристиной Горняк. Так, на странице Остапчука в Инстаграм появилось несколько снимков, где он и его возлюбленная позируют в ярких свитшотах и худи с веселыми надписями.
“У легендарного хештега #подбухиваю пополнение🥳
Для него:
#подбешиваю
#алкозож
⠀
Для неё:
#домапоговорим
#часикитотикают
#подбешиваю
#вамнадовыирожайте“, - написал Владимир.
Ранее сообщалось, что девушка Остапчука Кристина Горняк устроила девичник для своих подписчиц.
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