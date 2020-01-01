"Подбешиваю": Остапчук запостил забавные кадры с новой возлюбленной

Ведущий объявил, что у популярного хэштега #подбухиваю появилось "пополнение".

Известный украинский ведущий, актер и шоумен Владимир Остапчук, который ранее занялся производством своей линии одежды с хэштегом #подбухиваю объявил о пополнении в коллекции.

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Чтобы прорекламировать новую одежду артист опубликовал забавные фотографии со своей девушкой, нотариусом Кристиной Горняк. Так, на странице Остапчука в Инстаграм появилось несколько снимков, где он и его возлюбленная позируют в ярких свитшотах и худи с веселыми надписями.

“У легендарного хештега #подбухиваю пополнение🥳

Для него:

#подбешиваю

#алкозож

⠀

Для неё:

#домапоговорим

#часикитотикают

#подбешиваю

#вамнадовыирожайте“, - написал Владимир.

Остапчук запостил забавные кадры с новой возлюбленной скриншот

Остапчук запостил забавные кадры с новой возлюбленной скриншот

Остапчук запостил забавные кадры с новой возлюбленной скриншот

Ранее сообщалось, что девушка Остапчука Кристина Горняк устроила девичник для своих подписчиц.

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