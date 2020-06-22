Девушка Остапчука Кристина Горняк устроила девичник для своих подписчиц

Кристина Горняк вместе с сексологом Аленой Тиуновой подсказали, как стать успешной и уверенной в себе девушкой.

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Девушка Владимира Остапчука Кристина Горняк собрала подписчиц и подруг в киевском GDE BAR? на свой первый тематический девичник. “На пути к лучшей версии себя“ - так звучала тема offline-meeting Кристины, а приглашенным спикером встречи выступила Алена Тиунова - сексолог и секстерапевт, авторка философии “Pure & Naked“. В уютной атмосфере под игристые напитки Кристина с Аленой обсудили самые часто задаваемые в блоге @kristygor вопросы: как любить себя, как быть женственной и энергичной, как стать успешной и уверенной в себе девушкой.

“Каждый день я получаю десятки сообщений в директ с вопросами о разных аспектах моей жизни, начиная с работы нотариусом и заканчивая саморазвитием и отношениями. Многие предлагают выпить кофе и лично познакомиться, - делится Кристина. - Мне нравится общаться с новыми людьми, и я захотела попробовать вывести это общение в оффлайн, чтобы иметь возможность делится своими мыслями с моей аудиторией. И, знаете, я благодаря этому девичнику я еще раз убедилась - у меня самые лучшие в мире подписчицы!“

Своими впечатлениями от встречи поделилась и сексолог и секстерапевт Алена Тиунова:

“Этот девичник оправдал и превзошел все самые смелые ожидания. Космический вечер синергии с прекрасными женщинами, где представительницы прекрасной половины человечества имели возможность прикоснуться к новому этапу жизни и осознания. Благодаря Кристине и ее желанию создавать сильное женское поле, приглашенные девушки узнали намного больше о своей сексуальной энергии, внутреннем стержне и возможности маневрировать по жизни. Считаю, что даже если не в этот момент, то со временем обязательно положенное зерно будет прорастать“.

А в завершение вечера поздравить возлюбленную со стартом ее нового проекта пришел Владимир Остапчук, отметив, что гордится тем, что делает его девушка.

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По словам Кристины, желающих посетить девичник оказалось больше, чем смогли зарегистрировать, в силу необходимости соблюдать дистанцию на локации. Поэтому блогерка уже планирует следующие встречи.

“Это будут вдохновляющие тематические завтраки, бранчи, коктейли и вечерние уютные беседы о самом сокровенном, - делится Кристина Горняк. - Мы вместе с психологами, сексологами и коучами будем обсуждать различные темы, которые будут выбирать подписчицы“.

Ранее Остапчук зажигательно станцевал с любимой.

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