Как Елена-Кристина Лебедь отомстила мошеннику, который продавал ее белье

Ведущая проекта "Аферисты в сетях" (Новый канал) поквиталась с наглым незнакомцем, который пытался заработать на трусиках и автографе, якобы принадлежащих Елене-Кристине.

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Несколько месяцев назад Елена-Кристина Лебедь опубликовала в своем Instagram пост, что кто-то за бешеные деньги пытается продать ее трусы и автограф. Хотя «ее», – сказано слишком громко. Ведь вещи не принадлежали ведущей Нового канала.

– За все про все попросили аж 20 тысяч гривен, – говорит она. – Нам удалось вычислить продавца, позвонив и пригласив на встречу. Конечно, купив его тем, что якобы просто мечтаем приобрести трусы Елены-Кристины Лебедь и ее автограф.



На встречу к наглецу пошла редактор «Аферистов в сетях» Ольга. Продавцом оказался очень юный парень, представившийся бывшим бойфрендом Елены-Кристины Лебедь. Рассказал, что у них с телеведущей вроде был роман, после которого она и оставила ему на память свою белье.

– Этот горе-предприниматель такие байки рассказывал, что мы просто плакали от смеха в засаде, – с улыбкой вспоминает ведущая «Аферистов в сетях» – проекта, который не один год с успехом показывает Новый канал.

За ложь и нереальную сумму, которую наглец требовал у поклонников Елены-Кристины Лебедь, команда проекта решила поквитаться его же методами и хитростью сняла с афериста трусы.

Как это было? Смотрите уже сегодня, 23 июня, в 19:00 в «Аферистах в сетях» на Новом канале!

Ранее мы публиковали яркие образы Елены-Кристины Лебедь.