Аферисты, берегитесь: яркие образы Елены-Кристины Лебедь

Узнайте, в каких образах мы увидим Кристину в новом сезона.

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В жизни Елену-Кристину Лебедь чаще всего можно встретить в ее любимых кроссовках и брюках. Однако для съемок “Аферистов в сетях“ (Новый канал) ведущая примеряет платья, юбки и блузки самых разных фасонов и цветов. Вот топ-5 самых ярких образов Елены-Кристины Лебедь в новом сезоне проекта

Черно-белое платье “на выпускной“

Яркие образы Елены-Кристины Лебедь в новом сезоне "Аферистов в сетях" Пресс-служба

– Образы для съемок подбираю сама, – говорит ведущая “Аферистов в сетях“ – проекта, который не один год с успехом показывает Новый канал. – Выбираю согласно психологическому портрету, на который клюнул мошенник.

Для раскрытия одной из первых афер пятого сезона Елена-Кристина Лебедь выбрала платье классических черно-белых цветов, которое шутливо назвала выпускным из-за шикарной юбки. А дополнила образ мятными туфлями на высоких каблуках, черным пиджаком мужского кроя и широким чокером.

Летящее желтое платье с косухой

Яркие образы Елены-Кристины Лебедь в новом сезоне "Аферистов в сетях" Пресс-служба

– В программе я играю образ по максимуму, чтобы все было убедительно и жизненно, – объясняет телеведущая. – Аферисты – хорошие психологи. И играть в полноги нельзя. Если мошенник клюнул на девочку-припевочку, то я – ангел в скромном платье и с наивным взглядом в пол.

Этот образ идеально подойдет для прохладных летних вечеров. И уместен как для прогулки, так и для похода в ресторан. В этом желтом платье с красным узором и грубой черной косухе Елена-Кристина Лебедь раскрыла еще одну аферу в новом сезоне.

Игривое короткое платье с декольте в форме сердца

Яркие образы Елены-Кристины Лебедь в новом сезоне "Аферистов в сетях" Пресс-служба

– Все образы в программе – это обычно девочка-припевочка или секси-герл, – смеясь, рассказывает Елена-Кристина Лебедь. – И то, и другое терпеть не могу. Припевочка из меня, как из Терминатора фея. А секси-герл, как из бревна балерина.

В рубрике “Проверка на верность“ Елена-Кристина Лебедь часто выступает в роли “наживки“ и самостоятельно проверяет, верны ли бойфренды. Поэтому для таких съемок выбирает максимально сексуальные образы, как этот – короткое платье с принтом далматинцев, и в дополнение – игривые ушки.

Белый топ с джинсовыми шортами и туфлями на высоких каблуках

Яркие образы Елены-Кристины Лебедь в новом сезоне "Аферистов в сетях" Пресс-служба

– На проекте я научилась не только ходить, но и быстро бегать на каблуках, – делится ведущая “Аферистов в сетях“ на Новом канале. – Хотя это не мой тип обуви. В повседневной жизни предпочитаю кроссовки.

На этот раз Елена-Кристина Лебедь выбрала для съемок не платье, а белый топ и короткие джинсовые шорты. Однако особое внимание в этом образе привлекают длинные ноги телеведущей, которые подчеркнули колготы в сеточку и туфли на высоких каблуках.

Красное лакированное пальто в цвет туфлям на высоких каблуках

Яркие образы Елены-Кристины Лебедь в новом сезоне "Аферистов в сетях" Пресс-служба

– В повседневной жизни с невероятным комфортом и кайфом я ношу не платье, а брючные костюмы, – улыбаясь, рассказывает Елена-Кристина Лебедь. – Брюки и пиджак под рубашку или футболку – “мое“ на все 100 процентов.

Для еще одной съемки пятого сезона телеведущая выбрала обольстительный наряд – ярко красное лакированное пальто и такие же туфли. Поскольку снимали в холодный период года, то образ дополнили черными колготами. Изюминкой стал чокер на шее у телеведущей.

Не пропустите новые выпуски “Аферистов в сетях“ – и увидите Елену-Кристину Лебедь в этих образах каждый вторник в 19:00 на Новом канале

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