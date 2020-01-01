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"Очень сладко": Тина Кароль поразила фанов соблазнительным кадром

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Певица восхитила новой фотосессией.
"Очень сладко": Тина Кароль поразила фанов соблазнительным кадром
"Очень сладко": Тина Кароль поразила фанов соблазнительным кадром
instagram.com/tina_karol

Известная украинская певица, тренер проекта “Голос країни“ и ведущая “Танцев со звездами“ Тина Кароль продолжает радовать поклонников соблазнительными фотографиями.

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Так, на этот раз на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала с двух чувственных снимков, где она позирует в нежно-розовом наряде с букетом пионов в руках. Автором кадров выступил фотограф Антон Кулаковский.

Тина Кароль поразила фанов соблазнительным кадром
Тина Кароль поразила фанов соблазнительным кадром
скриншот

Поклонники Кароль принялись активно засыпать ее комплиментами под фото:

  • Уфф как красиво 🤤😍
  • Такаааая нежная🤤
  • До невозможности красива😍😍😍
  • Это очень сладко😻😻😻
  • Невероятная🌸😍
  • Вау, шикарно❤️
  • @tina_karol зачем тебе цветы, если ты прекраснее их в 🍋 раз 😍💓
  • Я люблю тебя Тинаааа❤️❤️❤️

Напомним, ранее Тина Кароль показала трогательные кадры со своей свадьбы.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: Ivona bigmir)net

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