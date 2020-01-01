"Очень сладко": Тина Кароль поразила фанов соблазнительным кадром
Певица восхитила новой фотосессией.
Известная украинская певица, тренер проекта “Голос країни“ и ведущая “Танцев со звездами“ Тина Кароль продолжает радовать поклонников соблазнительными фотографиями.
Читай также: “Какая кошечка!“: Кароль на новом фото пластично выгнулась в пикантном наряде
Так, на этот раз на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала с двух чувственных снимков, где она позирует в нежно-розовом наряде с букетом пионов в руках. Автором кадров выступил фотограф Антон Кулаковский.
Поклонники Кароль принялись активно засыпать ее комплиментами под фото:
- Уфф как красиво 🤤😍
- Такаааая нежная🤤
- До невозможности красива😍😍😍
- Это очень сладко😻😻😻
- Невероятная🌸😍
- Вау, шикарно❤️
- @tina_karol зачем тебе цветы, если ты прекраснее их в 🍋 раз 😍💓
- Я люблю тебя Тинаааа❤️❤️❤️
Напомним, ранее Тина Кароль показала трогательные кадры со своей свадьбы.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил