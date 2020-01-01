"Очень сладко": Тина Кароль поразила фанов соблазнительным кадром

Певица восхитила новой фотосессией.

Известная украинская певица, тренер проекта “Голос країни“ и ведущая “Танцев со звездами“ Тина Кароль продолжает радовать поклонников соблазнительными фотографиями.

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Так, на этот раз на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала с двух чувственных снимков, где она позирует в нежно-розовом наряде с букетом пионов в руках. Автором кадров выступил фотограф Антон Кулаковский.

Тина Кароль поразила фанов соблазнительным кадром скриншот

Поклонники Кароль принялись активно засыпать ее комплиментами под фото:

Уфф как красиво 🤤😍

Такаааая нежная🤤

До невозможности красива😍😍😍

Это очень сладко😻😻😻

Невероятная🌸😍

Вау, шикарно❤️

@tina_karol зачем тебе цветы, если ты прекраснее их в 🍋 раз 😍💓

Я люблю тебя Тинаааа❤️❤️❤️

Напомним, ранее Тина Кароль показала трогательные кадры со своей свадьбы.

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