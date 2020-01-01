Звезда позировала в необычном платье, состоящем из юбки и топа.

"Какая кошечка!": Кароль на новом фото пластично выгнулась в пикантном наряде instagram.com/tina_karol

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Певица Тина Кароль распалила фантазию публики свежим фото. В Инстаграм сексапильная артистка добавила снимок, на котором позирует в фиолетовом платье, состоящем из юбки и топа. Наряд подчеркнул стройную фигурку звезды.

Пикантности снимку придает поза Тины - она пластично выгнулась, сидя на полу. Такой образ звезды поклонники сравнили с кошкой.

До конца не ясно, принадлежит ли снимок к свежим фотосессиям Кароль. Как известно, звезда сейчас всецело занята съемками в продолжении комедийного сериала “Великі вуйки“!

Первые съёмочные дни в сериале выпали на настоящее начало лета. Солнце, друзья-коллеги и творческая атмосфера – это то, чего так не хватало во время карантина. Творческая группа придерживается норм адаптивного карантина, поэтому на площадке не так много актеров, как обычно, но работа и шутки каждого из команды заряжают хорошим настроением. Мы с Юрой Горбуновым выросли в Ивано-Франковской области и уже давно дружим, у нас много общего. Поэтому на площадке “Великих Вуйок“ чувствую себя будто в кругу семьи, - прокомментировала процесс Тина Кароль.

"Какая кошечка!": Кароль на новом фото пластично выгнулась в пикантном наряде instagram.com/tina_karol

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Фолловеры прокомментировали фото, отметив, что Тина очень притягательна:

Ни***ига ж себе. Что за секс, Тиночка Григорьевна?😍

Женщина-кошка😍🔥

ОУ ❤️🔥 ТИН итак жарко, а ты градусов добавляешь 😂 Горююююю🔥🔥🔥

Как можно быть такой красивой? А фигураааа😍😍❤️❤️❤️

я гАрю🥵😍

Тинааа, зачем так красиво? Вот скажииии😻😻😻 кто теперь склеит моё сердечко? 💔

Ослепительная 😍🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Кароль впечатлила прессом в откровенном наряде.

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