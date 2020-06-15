В 2008 году певица стала женой продюсера Евгения Огира.

Тина Кароль показала трогательные кадры со своей свадьбы - видео instagram.com/tina_karol

Популярная украинская исполнительница, тренер проекта “Голос країни“ и ведущая “Танцев со звездами“ Тина Кароль растрогала подписчиков редкими роликами из семейного архива.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис артистка запостила архивные видео со своей свадьбы. Кадрами певица поделилась по случаю 12-й годовщины свадьбы с продюсером Евгением Огирем. 15 июня 2008 года они обвенчались в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры. А спустя 5 месяцев у пары родился сын Вениамин.

Отметим, что муж Кароль умер на 33 году жизни. 28 апреля 2013 года Евгений Огир скончался от рака желудка.

Напомним, ранее Тина Кароль показала архивное фото покойного мужа по случаю седьмой годовщины со дня его смерти.

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