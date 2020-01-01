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Alyosha поделилась архивными снимками с отцом

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Артистка показала, как выглядела в детстве.
Alyosha поделилась архивными снимками с отцом
Alyosha поделилась архивными снимками с отцом
instagram.com/alyoshasinger

В воскресенье, 21 июня, в Украине будут отмечать День отца. Накануне праздника известная украинская певица, участница “Евровидения 2010“ Alyosha решила поделиться редкими кадрами из семейного архива.

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На своей странице в Инстаграм она запостила несколько черно-белых снимков, где она еще совсем маленькая позирует с папой Александром. На первом фото будущая звезда шоубиза танцует с отцом. А на втором кадре годовалая Alyosha сидит у папы на руках.

“Мій тато для мене найкращий. Ну і, звісно, кохаю безмежно татка своїх прекрасних діток @tarastopolia . Ти справжній приклад для наших дітей і надзвичайно турботливий татусь. Через кілька днів День батька, тож приділіть увагу тим, хто має честь ним бути!“, - написала исполнительница.

Alyosha поделилась архивными снимками с отцом
Alyosha поделилась архивными снимками с отцом
скриншот

Alyosha поделилась архивными снимками с отцом
Alyosha поделилась архивными снимками с отцом
скриншот

Ранее Alyosha и Тарас Тополя рассекретили пол третьего ребенка.

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Теги: Alyosha, день отца
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Источник: ivona)bigmir.net

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