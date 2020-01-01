Невероятное сходство: Беременная Alyosha показала свою маму

Певица трогательно поздравила маму с днем рождения.

Известная украинская певица, участница “Евровидения 2010“ Alyosha, которая в конце апреля объявила о третьей беременности, поделилась редкой семейной фотографией.

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По случаю дня рождения мамы Людмилы Федоровны 34-летняя артистка на своей странице в Инстаграм опубликовала архивный снимок с именинницей. На кадре звездная дочь и ее мама запечатлены с бокалами в руках.

“Мамусю! Твоя любов, твої обійми, твої зусилля і віра зробили мене тою, хто я є зараз: співачкою, дружиною, щасливою мамою. Люблю тебе більше, ніж неймовірно. З Днем народження!“, - трогательно написала Alyosha.

Беременная Alyosha показала свою маму Скриншот

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям. Кроме того, многие подписчики отметили, что певица - копия мамы.

А на цій фото видно наскільки ви схожі ❤️ МНОГАЯ літа, мамусі!!! І величезні вітання 💋

Боже,як же ви схожі))

З днем народження матусю! Здоров’я, сил, та посмішки на довгі роки❤️❤️❤️

Поздравляем вашу мамочку с днём рождения, много лет счастья, здоровья, любви и радости🎉🎉🎉

Мамина копія👍🏻

Одно лицо😍

Всего наилучшего маме! Вы очень сильно похожи!)

Ранее Alyosha и Тарас Тополя рассекретили пол третьего ребенка.

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