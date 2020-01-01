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Невероятное сходство: Беременная Alyosha показала свою маму

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Певица трогательно поздравила маму с днем рождения.
Невероятное сходство: Беременная Alyosha показала свою маму
Невероятное сходство: Беременная Alyosha показала свою маму
instagram.com/alyoshasinger

Известная украинская певица, участница “Евровидения 2010“ Alyosha, которая в конце апреля объявила о третьей беременности, поделилась редкой семейной фотографией.

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По случаю дня рождения мамы Людмилы Федоровны 34-летняя артистка на своей странице в Инстаграм опубликовала архивный снимок с именинницей. На кадре звездная дочь и ее мама запечатлены с бокалами в руках.

“Мамусю! Твоя любов, твої обійми, твої зусилля і віра зробили мене тою, хто я є зараз: співачкою, дружиною, щасливою мамою. Люблю тебе більше, ніж неймовірно. З Днем народження!“, - трогательно написала Alyosha.

Беременная Alyosha показала свою маму
Беременная Alyosha показала свою маму
Скриншот

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям. Кроме того, многие подписчики отметили, что певица - копия мамы.

  • А на цій фото видно наскільки ви схожі ❤️ МНОГАЯ літа, мамусі!!! І величезні вітання 💋
  • Боже,як же ви схожі))
  • З днем народження матусю! Здоров’я, сил, та посмішки на довгі роки❤️❤️❤️
  • Поздравляем вашу мамочку с днём рождения, много лет счастья, здоровья, любви и радости🎉🎉🎉
  • Мамина копія👍🏻
  • Одно лицо😍
  • Всего наилучшего маме! Вы очень сильно похожи!)

Ранее Alyosha и Тарас Тополя рассекретили пол третьего ребенка.

 

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Теги: Alyosha
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Источник: Ivona bigmir)net

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