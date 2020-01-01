Невероятное сходство: Беременная Alyosha показала свою маму
Известная украинская певица, участница “Евровидения 2010“ Alyosha, которая в конце апреля объявила о третьей беременности, поделилась редкой семейной фотографией.
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По случаю дня рождения мамы Людмилы Федоровны 34-летняя артистка на своей странице в Инстаграм опубликовала архивный снимок с именинницей. На кадре звездная дочь и ее мама запечатлены с бокалами в руках.
“Мамусю! Твоя любов, твої обійми, твої зусилля і віра зробили мене тою, хто я є зараз: співачкою, дружиною, щасливою мамою. Люблю тебе більше, ніж неймовірно. З Днем народження!“, - трогательно написала Alyosha.
Пользователи Сети присоединились к поздравлениям. Кроме того, многие подписчики отметили, что певица - копия мамы.
- А на цій фото видно наскільки ви схожі ❤️ МНОГАЯ літа, мамусі!!! І величезні вітання 💋
- Боже,як же ви схожі))
- З днем народження матусю! Здоров’я, сил, та посмішки на довгі роки❤️❤️❤️
- Поздравляем вашу мамочку с днём рождения, много лет счастья, здоровья, любви и радости🎉🎉🎉
- Мамина копія👍🏻
- Одно лицо😍
- Всего наилучшего маме! Вы очень сильно похожи!)
Ранее Alyosha и Тарас Тополя рассекретили пол третьего ребенка.
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