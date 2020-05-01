Alyosha и Тарас Тополя рассекретили пол третьего ребенка

Певица готовится родить летом.

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Певица Alyosha и ее муж, лидер группы “Антитела“ Тарас Тополя, рассекретили пол будущего ребенка. О третьей беременности звездная пара рассказала в конце апреля, а в программе “Светская жизнь“ они решили рассказать, кто у них родится - мальчик или девочка.

Артисты сообщили новость в довольно креативный способ – они лопнули огромный оранжевый шарик, наполненный розовым конфетти. Это значит, что у Алеши и Тараса родится девочка.

Также пара поделилась размышлениями насчет имени дочки.

Роман и Марко имеют буквы р, м, а. Я бы хотела, чтобы имя девочки также содержало эти буквы. Сначала я хотела назвать Марией, а потом предложила Алла, но Тарасу Алла не нравится, - говорит Alyosha

Напомним, у пары уже есть двое общих сыновей – 7-летний Роман и 4-летний Марк.

Ранее Alyosha впервые призналась, что едва не стала жертвой изнасилования.

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