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Турецкое издание перепутало Елену Зеленскую с Верой Брежневой

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В публикации о том, что первая леди Украины заразилась COVID-19 использовали фото Владимира Зеленского с Верой Брежневой.
Турецкое издание перепутало Елену Зеленскую с Верой Брежневой
Турецкое издание перепутало Елену Зеленскую с Верой Брежневой
instagram.com/olenazelenska_official

Одно из ведущих турецких изданий Нurriyet сделало досадную ошибку в новости о первой леди Украины. Публикацию о том, что у Елены Зеленской обнаружили коронавирус, проиллюстровали снимком с Верой Брежневой. Об этом сообщает Бабель.

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Нurriyet использовал для новостного материала фото со съемок комедии “8 лучших свиданий“, где нынешний президент Украины Владимир Зеленский и певица Вера Брежнева сыграли главные роли. Отметим, что этот кадр разместили не только в интернет-версии издания, но и напечатали в газете.

Позже издание исправило ошибку на сайте. Теперь в качестве заглавной фотографии там снимок только Владимира Зеленского. Однако кадр с Брежневой еще сохранился в кэше.

Турецкое издание перепутало Елену Зеленскую с Верой Брежневой
Турецкое издание перепутало Елену Зеленскую с Верой Брежневой
скриншот

Турецкое издание перепутало Елену Зеленскую с Верой Брежневой
Турецкое издание перепутало Елену Зеленскую с Верой Брежневой
Facebook / Marina Vorontsova

Напомним, ранее Елена и Владимир Зеленские опубликовали семейные кадры в вышиванках.

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Теги: Елена Зеленская
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Источник: thebabel.com.ua

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