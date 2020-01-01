В публикации о том, что первая леди Украины заразилась COVID-19 использовали фото Владимира Зеленского с Верой Брежневой.

Одно из ведущих турецких изданий Нurriyet сделало досадную ошибку в новости о первой леди Украины. Публикацию о том, что у Елены Зеленской обнаружили коронавирус, проиллюстровали снимком с Верой Брежневой. Об этом сообщает Бабель.

Читай также: Елена Зеленская попала в больницу из-за COVID-19

Нurriyet использовал для новостного материала фото со съемок комедии “8 лучших свиданий“, где нынешний президент Украины Владимир Зеленский и певица Вера Брежнева сыграли главные роли. Отметим, что этот кадр разместили не только в интернет-версии издания, но и напечатали в газете.

Позже издание исправило ошибку на сайте. Теперь в качестве заглавной фотографии там снимок только Владимира Зеленского. Однако кадр с Брежневой еще сохранился в кэше.

Турецкое издание перепутало Елену Зеленскую с Верой Брежневой скриншот

Турецкое издание перепутало Елену Зеленскую с Верой Брежневой Facebook / Marina Vorontsova

Напомним, ранее Елена и Владимир Зеленские опубликовали семейные кадры в вышиванках.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.