Елена и Владимир Зеленские опубликовали семейные кадры в вышиванках

Президент Украины и первая леди страны поздравили с Днем вышиванки.

В четверг, 21 мая, украинцы отмечают День вышиванки. По случаю праздника президент Украины Владимир Зеленский и его супруга, первая леди страны Елена Зеленская поделились в соцсети кадрами из совместной фотосессии.

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На своих страницах в Инстаграм Зеленские опубликовали снимки, где они запечатлены в вышиванках. Президент предстал в белой рубашке с черным орнаментом. А Елена появилась на фото в темно-синей рубашке с яркой вышивкой и в красной юбке. В описании к семейным кадрам пара поздравила подписчиков с праздником.

Елена и Владимир Зеленские в вышиванках Скриншот

Елена и Владимир Зеленские в вышиванках Скриншот

Напомним, ранее первая леди показала эффектный look в наряде украинского дизайнера.

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