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Елена и Владимир Зеленские опубликовали семейные кадры в вышиванках

Комментариев: 2
Президент Украины и первая леди страны поздравили с Днем вышиванки.
Елена и Владимир Зеленские опубликовали семейные кадры в вышиванках
Елена и Владимир Зеленские опубликовали семейные кадры в вышиванках
instagram.com/olenazelenska_official

В четверг, 21 мая, украинцы отмечают День вышиванки. По случаю праздника президент Украины Владимир Зеленский и его супруга, первая леди страны Елена Зеленская поделились в соцсети кадрами из совместной фотосессии.

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На своих страницах в Инстаграм Зеленские опубликовали снимки, где они запечатлены в вышиванках. Президент предстал в белой рубашке с черным орнаментом. А Елена появилась на фото в темно-синей рубашке с яркой вышивкой и в красной юбке. В описании к семейным кадрам пара поздравила подписчиков с праздником.

Елена и Владимир Зеленские в вышиванках
Елена и Владимир Зеленские в вышиванках
Скриншот

Елена и Владимир Зеленские в вышиванках
Елена и Владимир Зеленские в вышиванках
Скриншот

Напомним, ранее первая леди показала эффектный look в наряде украинского дизайнера.

 

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Теги: Елена Зеленская, Владимир Зеленский, День вышиванки
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.05.2020, 11:12
Оценка:  0
гость
гость в 10.17, а у нас в Украине в вышиванке могут быть и негры, и арабы, и китайцы! Мы - народ демократичный и принимаем выбор всех! Тем более, что еврей Господь спас мир. Какие вопросы?
гость  (аноним)  21.05.2020, 10:17
Оценка:  +1
гость
Еврей в вышиванке - эпично...
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