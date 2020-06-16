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Елена Зеленская попала в больницу из-за COVID-19

Комментариев: 2
Первую леди Украины госпитализировали с пневмонией.
Елена Зеленская попала в больницу из-за COVID-19
Елена Зеленская попала в больницу из-за COVID-19
instagram.com/olenazelenska_official

В пятницу, 12 июня жена украинского президента Владимира Зеленского, Елена Зеленская сообщила в Инстаграм, что заразилась коронавирусом. На тот момент у первой леди не было симптомов COVID-19, а инфицирование установили по результатам теста. Несколько дней Елена находилась под наблюдением дома, отдельно от родных. 

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Однако, во вторник, 16 июня, стало известно, что Зеленскую забрали в больницу из-за осложнений. У первой леди диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию средней степени тяжести. Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook.

В публикации отмечается, что тесты Владимира Зеленского и его детей, Александры и Кирилла, от 15 июня показали негативный результат.

Елена Зеленская попала в больницу из-за COVID-19
Елена Зеленская попала в больницу из-за COVID-19
Скриншот

Напомним, ранее Елена и Владимир Зеленские опубликовали семейные кадры в вышиванках.

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Теги: Елена Зеленская, Владимир Зеленский
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  16.06.2020, 14:09
Оценка:  0
pусский
Она должна ежедневно сосать русский хyй, хохлушкам это помогает при любой болезни! Слава России!
ГyнВсемогущий    16.06.2020, 14:03
Оценка:  -22
ГyнВсемогущий
Сегодня копыта откинул пахан Педи Пидоpoшенко.И это главное.Будем надеяться что и его сынок очень скоро за ним отправится.
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