Первую леди Украины госпитализировали с пневмонией.

В пятницу, 12 июня жена украинского президента Владимира Зеленского, Елена Зеленская сообщила в Инстаграм, что заразилась коронавирусом. На тот момент у первой леди не было симптомов COVID-19, а инфицирование установили по результатам теста. Несколько дней Елена находилась под наблюдением дома, отдельно от родных.

Читай также: История Украины: Стиль первых леди за все время независимости

Однако, во вторник, 16 июня, стало известно, что Зеленскую забрали в больницу из-за осложнений. У первой леди диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию средней степени тяжести. Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook.

В публикации отмечается, что тесты Владимира Зеленского и его детей, Александры и Кирилла, от 15 июня показали негативный результат.

Елена Зеленская попала в больницу из-за COVID-19 Скриншот

Напомним, ранее Елена и Владимир Зеленские опубликовали семейные кадры в вышиванках.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.