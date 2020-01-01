Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Суррогатная мать родила двойню звезде "Девичника в Вегасе" Кристен Уиг

Комментариев: 0
46-летняя актриса и ее жених Эви Ротман стали родителями.
Суррогатная мать родила двойню звезде "Девичника в Вегасе" Кристен Уиг
Суррогатная мать родила двойню звезде "Девичника в Вегасе" Кристен Уиг
скриншот

Американская актрисаи продюсер Кристен Уиг, которая наиболее известна по фильмах “Девичник в Вегасе“, “Марсианин“ и “Охотники за привидениями“, впервые стала мамой двойни.

Читай также: Кому из звезд детей родили суррогатные матери - ТОП-12 знаменитостей

Как сообщают западные СМИ, 46-летняя артистка и ее возлюбленный, начинающий актер Эви Ротман воспользовались услугами суррогатной матери. Отмечается, что близнецы появились на свет еще в начале 2020 года, однако новость подтвердили только сейчас.

Отметим, что Кристен с 2005 по 2009 год состояла в браке актером Хейсом Харгровом. После развода знаменитость заявила, что больше не планирует выходит замуж.

Ранее Снежана Бабкина умилила Сеть снимками с первого дня рождения сына.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Кристен Уиг, суррогатное материнство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь