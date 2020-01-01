Суррогатная мать родила двойню звезде "Девичника в Вегасе" Кристен Уиг

46-летняя актриса и ее жених Эви Ротман стали родителями.

Американская актрисаи продюсер Кристен Уиг, которая наиболее известна по фильмах “Девичник в Вегасе“, “Марсианин“ и “Охотники за привидениями“, впервые стала мамой двойни.

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Как сообщают западные СМИ, 46-летняя артистка и ее возлюбленный, начинающий актер Эви Ротман воспользовались услугами суррогатной матери. Отмечается, что близнецы появились на свет еще в начале 2020 года, однако новость подтвердили только сейчас.

Отметим, что Кристен с 2005 по 2009 год состояла в браке актером Хейсом Харгровом. После развода знаменитость заявила, что больше не планирует выходит замуж.

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