"Истерика начинается, когда вспоминаю это": Елена-Кристина Лебедь увидела голого Казанову
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Елене-Кристине Лебедь попадались на сайтах знакомств разные мужчины, но впервые встречи с ней пожелал сам Казанова!
– Эту аферу я запомню надолго, как и голую задницу нашего Казановы. Извините, но из песни слов не выкинешь, – смеется ведущая «Аферистов в сетях» – проекта, который не один год с успехом показывает Новый канал.
На самом деле мужчину, который представился Казановой, зовут Вова. И на первое свидание он пригласил Елену-Кристину Лебедь на пляж. Вова-Казанова был едва ли не первым аферистом, который пытался развести ведущую Нового канала не на деньги, а на внуков для своей мамы.
– Над этой аферой «умирала» вся группа, которая наблюдала за нами из кустов, – говорит Елена-Кристина Лебедь. – Просто оператор снимает не только нас, но и реакцию команды. И когда потом я просматривала видео, то видела, как группа руками закрывала рот, чтобы не выдать ни звука смеха. Настолько чувак «мочил»... У меня истерика начинается, когда вспоминаю это.
Апогеем свидание стало раздевание, во время которого из трусов Казановы выпали носки в качестве пуш-апа.
Какие еще сюрпризы подготовили аферисты Елене-Кристине Лебедь? Смотрите каждый вторник в 19:00 на Новом канале!
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