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В обмен на миллион: Леся Никитюк попросила Михаила Поплавского стать своим крестным

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Ведущая предложила поющему ректору взаимовыгодный бартер.
Леся Никитюк попросила Михаила Поплавского стать своим крестным
Леся Никитюк попросила Михаила Поплавского стать своим крестным
Пресс-служба

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Не найдешь в украинском шоу-бизнесе более народной ведущей, чем Леся Никитюк. Нет и более народного ректора, чем Михаил Поплавский. Вчера звезды провели время вместе, правда, в онлайне. Хоть карантин и ослабили, но меры предосторожности из-за коронавируса Леся и Михаил соблюли на 100%. Все же ректор находится в группе риска. Встреча получилась настолько успешной, что Никитюк и Поплавский, возможно, скоро станут родственниками. Леся предложила Михаилу Михайловичу покрестить ее в обмен на статус блогера-миллионника.

Леся Никитюк попросила Михаила Поплавского стать своим крестным
Леся Никитюк попросила Михаила Поплавского стать своим крестным
Пресс-служба

– Давайте так: я вам помогу набрать миллион подписчиков в Instagram, а вы станете моим крестным, – обратилась к ректору ведущая Нового канала. – Как только наберется миллион подписчиков, вы возьмете крыжму, и мы пойдем в церковь: во Владимирский собор или любую другую – там уже договоримся. Обязательно положите в конверт деньги и золотую цепочку с крестиком. А еще крестный должен дарить мне подарки на день рождения, День святого Николая и день Леси – 14 раз в году.

Положа руку на сердце, поющий ректор согласился на бартер с ведущей Нового канала. Пока у него 540 тысяч фолловеров. У Леси – 3,4 миллиона. Будет ли она привлекать смм-щиков к раскрутке аккаунта Поплавского или поделится своими фанатами – ведущая не уточняет. Остается следить не только за перемещением «Le Маршрутки» по Украине, но и за количеством подписчиков у ректора. Чтобы случайно не пропустить крестины года.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала результаты диеты. 

 

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Теги: Леся Никитюк
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