Именинница Кортни Кокс восхитила фигурой в бикини

15 июня звезда "Друзей" отпраздновала день рождения.

В понедельник, 15 июня, популярная американская актриса, звезда ситкомов “Друзья“ и “Город хищников“ Кортни Кокс отпраздновала день рождения. Знаменитости исполнилось 56 лет.

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По случаю праздника Кортни поделилась новым видео в соцсети. На своей странице в Инстаграм артистка показала, как она “погружается“ в новый год своей жизни. Кокс разместила видео, где она в черном бикини бежит к бассейну и ныряет в воду. Пляжный наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру именинницы.

“Изящно погружаясь в этот следующий год“, - подписала ролик звезда сериалов.

Ранее сообщалось, что актеры сериала “Друзья“ пригласят на съемки спецвыпуска самого “щедрого“ фаната.

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