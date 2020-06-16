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Именинница Кортни Кокс восхитила фигурой в бикини

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15 июня звезда "Друзей" отпраздновала день рождения.
Именинница Кортни Кокс восхитила фигурой в бикини
Именинница Кортни Кокс восхитила фигурой в бикини
instagram.com/courteneycoxofficial

В понедельник, 15 июня, популярная американская актриса, звезда ситкомов “Друзья“ и “Город хищников“ Кортни Кокс отпраздновала день рождения. Знаменитости исполнилось 56 лет.

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По случаю праздника Кортни поделилась новым видео в соцсети. На своей странице в Инстаграм артистка показала, как она “погружается“ в новый год своей жизни. Кокс разместила видео, где она в черном бикини бежит к бассейну и ныряет в воду. Пляжный наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру именинницы.

“Изящно погружаясь в этот следующий год“, - подписала ролик звезда сериалов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracefully diving into this next year... #oaf

Допис, поширений Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Ранее сообщалось, что актеры сериала “Друзья“ пригласят на съемки спецвыпуска самого “щедрого“ фаната.

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Теги: Кортни Кокс
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Источник: Ivona bigmir)net

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