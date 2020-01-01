"Че добру преподать?": Слава Каминская отправилась на пляж в свадебном платье
Популярная украинская исполнительница, участница группы “НеАнгелов“ Слава Каминская поделилась в соцсети снимком, который собрал множество бурных комментариев.
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Так, на странице 35-летней артистки в Инстаграм появилось фото, где она запечатлена в платье белого цвета и солнцезащитных очках. В описании к кадру Слава заявила, что это ее свадебный наряд.
“Если шо ))) это было свадебное платье 5 лет назад 🤣 че добру преподать ? Пляж же?“, - подписала снимок певица.
Пользователи Сети оценили красоту и юмор Каминской:
- Дуже ГАРНА!!! Супер!!!
- Очень красивое и практичное платье😍.
- Просто загляденье. Красавица😘
- Красивая душой😍 хочется пожелать тебе счастья женского🎊💐
- 🤣🤣🤣🤣 Да ну нафиг , самое оно для пляжа 🤣🤣🤣🤣
- Символично😂😍🤗
Напомним, ранее Слава Каминская впервые показала своего нового мужчину.
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