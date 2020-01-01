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"Че добру преподать?": Слава Каминская отправилась на пляж в свадебном платье

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Солистка "НеАнгелов" удивила фанов новым фото.
"Че добру преподать?": Слава Каминская отправилась на пляж в свадебном платье
"Че добру преподать?": Слава Каминская отправилась на пляж в свадебном платье
instagram.com/babaslavka

Популярная украинская исполнительница, участница группы “НеАнгелов“ Слава Каминская поделилась в соцсети снимком, который собрал множество бурных комментариев.

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Так, на странице 35-летней артистки в Инстаграм появилось фото, где она запечатлена в платье белого цвета и солнцезащитных очках. В описании к кадру Слава заявила, что это ее свадебный наряд. 

“Если шо ))) это было свадебное платье 5 лет назад 🤣 че добру преподать ? Пляж же?“, - подписала снимок певица.

Слава Каминская отправилась на пляж в свадебном платье
Слава Каминская отправилась на пляж в свадебном платье
Скриншот

Пользователи Сети оценили красоту и юмор Каминской:

  • Дуже ГАРНА!!! Супер!!!
  • Очень красивое и практичное платье😍.
  • Просто загляденье. Красавица😘
  • Красивая душой😍 хочется пожелать тебе счастья женского🎊💐
  • 🤣🤣🤣🤣 Да ну нафиг , самое оно для пляжа 🤣🤣🤣🤣
  • Символично😂😍🤗

Напомним, ранее Слава Каминская впервые показала своего нового мужчину.

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Теги: Слава Каминская
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Источник: Ivona bigmir)net

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