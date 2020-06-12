Слава Каминская впервые показала своего нового мужчину

Певица также опубликовала фото с его мамой.

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Участница группы “НеАнгелы“ Слава Каминская впервые после развода с мужем показала своего нового возлюбленного. Им оказался народный депутат Верховной Рады 7 созыва и экс-член правления “Нафтогаза Украины“ – Сергей Кацуба.

Снимком с новым мужчиной Слава опубликовала в insta-stories.

instagram.com/babaslavka/

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Кроме того, в профиль артистка запостила фото с мамой Сергея Кацубы – Наталией Гордиенко. Слава и Наталия сидят рядом в креслах и улыбаются на камеру.

Свекрушенька, - подписала снимок Каминская.

Пользователи засыпали комплиментами Каминскую и Гордиенко и отметили, что они выглядят как подружки.

Вы как подружки

Мама невероятная! Словно подруги

Законно так роскошно выглядеть?

Ранее бывший муж Славы - Эдгар Каминский показал, как провел выходные с детьми и новой девушкой.

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