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Слава Каминская впервые показала своего нового мужчину

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Певица также опубликовала фото с его мамой.
Слава Каминская впервые показала своего нового мужчину

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Участница группы “НеАнгелы“ Слава Каминская впервые после развода с мужем показала своего нового возлюбленного. Им оказался народный депутат Верховной Рады 7 созыва и экс-член правления “Нафтогаза Украины“ – Сергей Кацуба.

Снимком с новым мужчиной Слава опубликовала в insta-stories.

instagram.com/babaslavka/

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Кроме того, в профиль артистка запостила фото с мамой Сергея Кацубы – Наталией Гордиенко. Слава и Наталия сидят рядом в креслах и улыбаются на камеру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свекрушенька @nataly__gordienko ❤️

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Свекрушенька, - подписала снимок Каминская.

Пользователи засыпали комплиментами Каминскую и Гордиенко и отметили, что они выглядят как подружки.

  • Вы как подружки
  • Мама невероятная! Словно подруги
  • Законно так роскошно выглядеть? 

Ранее бывший муж Славы - Эдгар Каминский показал, как провел выходные с детьми и новой девушкой.

 

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Теги: Слава Каминская, певица, отношения
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