Слава Каминская впервые показала своего нового мужчину
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Участница группы “НеАнгелы“ Слава Каминская впервые после развода с мужем показала своего нового возлюбленного. Им оказался народный депутат Верховной Рады 7 созыва и экс-член правления “Нафтогаза Украины“ – Сергей Кацуба.
Снимком с новым мужчиной Слава опубликовала в insta-stories.
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Кроме того, в профиль артистка запостила фото с мамой Сергея Кацубы – Наталией Гордиенко. Слава и Наталия сидят рядом в креслах и улыбаются на камеру.
Свекрушенька, - подписала снимок Каминская.
Пользователи засыпали комплиментами Каминскую и Гордиенко и отметили, что они выглядят как подружки.
- Вы как подружки
- Мама невероятная! Словно подруги
- Законно так роскошно выглядеть?
Ранее бывший муж Славы - Эдгар Каминский показал, как провел выходные с детьми и новой девушкой.
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