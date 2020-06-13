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ONUKA впервые показала новорожденного сына

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Певица Наталья Жижченко 14 мая стала мамой.
ONUKA впервые показала новорожденного сына
ONUKA впервые показала новорожденного сына
instagram.com/onukaofficial

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Солистка украинской группы ONUKA Наталья Жижченко 14 мая впервые стала мамой. Спустя месяц она впервые показала фото своего сына Александра. Фотографию малыша певица опубликовала на своей странице в Инстаграм. 

Исполнительница показала маленького сына, который лежит на кровати в стильной шапочке серого цвета. Она держит в руках его маленькие ножки, на которые и сделан акцент в фотографии. Также он одет в боди светлого цвета.

Ой світ ясний
Поясни мої сни
В темному місці вони
Заквітають вночі, – добавила подпись к фото Наталья. 

Напомним, что малыша Наталья родила своему мужу украинскому певцу, саунд-продюсеру и лидеру группы The Maneken Евгению Филатову. 

Ранее ONUKA подсказала фанам, где отдохнуть летом в Украине.

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Теги: ONUKA, дети звезд, певица
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