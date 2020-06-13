ONUKA впервые показала новорожденного сына

Певица Наталья Жижченко 14 мая стала мамой.

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Солистка украинской группы ONUKA Наталья Жижченко 14 мая впервые стала мамой. Спустя месяц она впервые показала фото своего сына Александра. Фотографию малыша певица опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Исполнительница показала маленького сына, который лежит на кровати в стильной шапочке серого цвета. Она держит в руках его маленькие ножки, на которые и сделан акцент в фотографии. Также он одет в боди светлого цвета.

Ой світ ясний

Поясни мої сни

В темному місці вони

Заквітають вночі, – добавила подпись к фото Наталья.

Напомним, что малыша Наталья родила своему мужу украинскому певцу, саунд-продюсеру и лидеру группы The Maneken Евгению Филатову.

Ранее ONUKA подсказала фанам, где отдохнуть летом в Украине.

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