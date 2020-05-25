Ната Жижченко из ONUKA призналась, почему скрывала беременность

14 мая у Наты Жижченко и Евгения Филатова родился первенец.

В четверг, 14 мая, вокалистка электро-фольк-группы ONUKA Ната Жижченко и саунд-продюсер и лидер группы The Maneken Евгений Филатов сообщили о рождении первенца - сына Александра.

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Новость о пополнении в семьи музыкантов стала для их фанов большой неожиданностью так, как супруги тщательно скрывали беременность. Стоит отметить, что в феврале, еще до начала карантина, коллектив ONUKA объявил о творческой паузе до лета. Однако, ни СМИ, ни поклонники не заподозрили, что Жижченко и Филатов вскоре станут родителями.

А на днях новоиспеченная мама решила объяснить подписчикам, почему решила не афишировать беременность. На своей странице в Инстаграм звезда запостила веселый кадр с мужем, где она еще позирует с округлившимся животиком.

В описании к фото Ната отметила, что некоторые аспекты жизни стоит оставлять вне публичной деятельности. Певица призналась, что в первую очередь хочет быть для своих фанов музыкантом, а не активным пользователем Сети. Звезда заявила, что не скрывала беременность, просто расставила приоритеты.

“Вістка про народження Сашка у медіа могла б конкурувати з виходом одразу усіх майбутніх релізів нашого гурту. Нам буквально обірвали месенджери з привітаннями, і я не втомлюсь дякувати за ці теплі слова. Щоправда, дехто все ж наголосив, що вагітність ми тримали у секреті. І тут одразу в голові виникає питання стосовно законності цієї таємничості. Все ж, на мою думку, деякі аспекти свого життя ти маєш залишати поза своєю публічною діяльністю. Ба більше, відверто, ні я, ні Женя аж ніколи не прагнули стати українськими Кардаш'янами і займатися просуванням своєї творчості у режимі реаліті. Для свого слухача мені понад усе хотілося б лишитися музикантом, а не активною дописувачкою соцмереж чи радницею з хатніх питань. Для мене ці стосунки з вами найдорожчі саме тому, що ви розділяєте зі мною любов до музики. Ніякої секретності, лише пріорітетність. 😁“, - поделилась солистка ONUKA.

Ната Жижченко из ONUKA призналась, почему скрывала беременность Скриншот

Напомним, ранее ONUKA ошеломила Сеть эмоциональным постом.

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