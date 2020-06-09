ONUKA подсказала фанам, где отдохнуть летом в Украине

Ната Жижченко назвала любимые места Украины.

Известная украинская певица и лидер электро-фольк-группы ONUKA Ната Жижченко, которая 14 мая впервые стала мамой, поделилась с поклонниками подборкой своих любимых городов Украины.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость решила подсказать подписчикам, куда можно отправиться на летний отдых после карантина. Певица предлагает посетить такие города и места:

Ивано-Франковск и Мукачево

“Маю зізнатися, кілька міст у Західній Україні для себе відкрила лише нещодавно. Так трапилося з Івано-Франківськом, що вразив своєю красою, і з “містом-замком“ Мукачевoм. В останньому взагалі життя вирує за своїми правилами. Спокійно. Чарівно. А ще гори там зовсім поруч. Без перебільшення“.

Львов

“Львів - це туристичний центр всієї країни. Театри, виставки, безліч класних спотів з українськими стравами, яких чомусь так мало в Києві. Сюди можна приїхати на тиждень, і все одно буде замало“.

Чернигов

“Про Чернігів, як мій другий дім, я вже згадувала чимало разів, але не втомлюся повторювати: це місто є одним з найбільш недооцінених у країні. Усього півтори години від Києва - і реально потрапляєш у маленьку казку. На тебе чекають: храми часів Київської Русі, печери, на які можна виокремити окрему половину дня, а ще прогулянки вздовж Десни. А найголовніше, Чернігів ніколи не перестає вражати, ціни - геть на все - вдвічі менші, ніж удома“.

Зона Отчуждения

“А ще літо - класний сезон для подорожей до Зони відчуження, яка в цей час ніби потопає в літній флорі. І хоча тогоріч, після виходу серіалу “Чорнобиль“, навала туристів ніби порушила тамтешній спокій, все одно для мене це - найулюбленіше місце для перезавантаження.

Одесса

“Ну, і, звісно, Одеса, яка цього року, напевне, переживе свій туристичний бум. Місто, куди можна їхати, якщо не за морем, то за нічним життям. Улюблені спогади тут пов'язані з @m1_club_hotel. Та, впевнена, з часів нашого з Женею останнього візиту там відкрили ще десятки класних готелів, барів, які ніби порушують спокійний ритм Півдня“.

ONUKA подсказала фанам, где отдохнуть летом в Украине Скриншот

Напомним, ранее Ната Жижченко из ONUKA призналась, почему скрывала беременность.

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