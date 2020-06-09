ONUKA подсказала фанам, где отдохнуть летом в Украине
Известная украинская певица и лидер электро-фольк-группы ONUKA Ната Жижченко, которая 14 мая впервые стала мамой, поделилась с поклонниками подборкой своих любимых городов Украины.
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На своей странице в Инстаграм знаменитость решила подсказать подписчикам, куда можно отправиться на летний отдых после карантина. Певица предлагает посетить такие города и места:
- Ивано-Франковск и Мукачево
“Маю зізнатися, кілька міст у Західній Україні для себе відкрила лише нещодавно. Так трапилося з Івано-Франківськом, що вразив своєю красою, і з “містом-замком“ Мукачевoм. В останньому взагалі життя вирує за своїми правилами. Спокійно. Чарівно. А ще гори там зовсім поруч. Без перебільшення“.
- Львов
“Львів - це туристичний центр всієї країни. Театри, виставки, безліч класних спотів з українськими стравами, яких чомусь так мало в Києві. Сюди можна приїхати на тиждень, і все одно буде замало“.
- Чернигов
“Про Чернігів, як мій другий дім, я вже згадувала чимало разів, але не втомлюся повторювати: це місто є одним з найбільш недооцінених у країні. Усього півтори години від Києва - і реально потрапляєш у маленьку казку. На тебе чекають: храми часів Київської Русі, печери, на які можна виокремити окрему половину дня, а ще прогулянки вздовж Десни. А найголовніше, Чернігів ніколи не перестає вражати, ціни - геть на все - вдвічі менші, ніж удома“.
- Зона Отчуждения
“А ще літо - класний сезон для подорожей до Зони відчуження, яка в цей час ніби потопає в літній флорі. І хоча тогоріч, після виходу серіалу “Чорнобиль“, навала туристів ніби порушила тамтешній спокій, все одно для мене це - найулюбленіше місце для перезавантаження.
- Одесса
“Ну, і, звісно, Одеса, яка цього року, напевне, переживе свій туристичний бум. Місто, куди можна їхати, якщо не за морем, то за нічним життям. Улюблені спогади тут пов'язані з @m1_club_hotel. Та, впевнена, з часів нашого з Женею останнього візиту там відкрили ще десятки класних готелів, барів, які ніби порушують спокійний ритм Півдня“.
Напомним, ранее Ната Жижченко из ONUKA призналась, почему скрывала беременность.
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