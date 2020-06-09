Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

ONUKA подсказала фанам, где отдохнуть летом в Украине

Комментариев: 1
Ната Жижченко назвала любимые места Украины.
ONUKA подсказала фанам, где отдохнуть летом в Украине
ONUKA подсказала фанам, где отдохнуть летом в Украине
instagram.com/onukaofficial

Известная украинская певица и лидер электро-фольк-группы ONUKA Ната Жижченко, которая 14 мая впервые стала мамой, поделилась с поклонниками подборкой своих любимых городов Украины.

Читай также: Открывают небо: Куда украинцы смогут полететь в июне 2020 и почем билеты

На своей странице в Инстаграм знаменитость решила подсказать подписчикам, куда можно отправиться на летний отдых после карантина. Певица предлагает посетить такие города и места:

  • Ивано-Франковск и Мукачево

“Маю зізнатися, кілька міст у Західній Україні для себе відкрила лише нещодавно. Так трапилося з Івано-Франківськом, що вразив своєю красою, і з “містом-замком“ Мукачевoм. В останньому взагалі життя вирує за своїми правилами. Спокійно. Чарівно. А ще гори там зовсім поруч. Без перебільшення“.

  • Львов

“Львів - це туристичний центр всієї країни. Театри, виставки, безліч класних спотів з українськими стравами, яких чомусь так мало в Києві. Сюди можна приїхати на тиждень, і все одно буде замало“.

  • Чернигов

“Про Чернігів, як мій другий дім, я вже згадувала чимало разів, але не втомлюся повторювати: це місто є одним з найбільш недооцінених у країні. Усього півтори години від Києва - і реально потрапляєш у маленьку казку. На тебе чекають: храми часів Київської Русі, печери, на які можна виокремити окрему половину дня, а ще прогулянки вздовж Десни. А найголовніше, Чернігів ніколи не перестає вражати, ціни - геть на все - вдвічі менші, ніж удома“.

  • Зона Отчуждения

“А ще літо - класний сезон для подорожей до Зони відчуження, яка в цей час ніби потопає в літній флорі. І хоча тогоріч, після виходу серіалу “Чорнобиль“, навала туристів ніби порушила тамтешній спокій, все одно для мене це - найулюбленіше місце для перезавантаження.

  • Одесса

“Ну, і, звісно, Одеса, яка цього року, напевне, переживе свій туристичний бум. Місто, куди можна їхати, якщо не за морем, то за нічним життям. Улюблені спогади тут пов'язані з @m1_club_hotel. Та, впевнена, з часів нашого з Женею останнього візиту там відкрили ще десятки класних готелів, барів, які ніби порушують спокійний ритм Півдня“.

ONUKA подсказала фанам, где отдохнуть летом в Украине
ONUKA подсказала фанам, где отдохнуть летом в Украине
Скриншот

Напомним, ранее Ната Жижченко из ONUKA призналась, почему скрывала беременность.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​

Поделись:
Теги: Ната Жижченко, ONUKA, отдых в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  09.06.2020, 14:17
Оценка:  0
гость
Литва законодательно запретила на своей территории трансляцию всех м0ск0витских телеканалов, и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет!
М0ск0витов НАКУЙ!!!
Прекрасный пример для украинцев! "Чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь..." Т. Г. Шевченко
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь