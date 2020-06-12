Ведущая призналась, становились ли знакомые героями ее проекта.

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Уже не первый сезон Елена-Кристина Лебедь выводит на чистую воду не только аферистов, но и неверных любовников. К телеведущей обращаются молодые люди с просьбой проверить своих избранников или избранниц на верность. Если проверка нужна для парня – чаще всего в дело вступает сама ведущая "Аферистов в сетях", если же для девушки – привлекают актеров.

– Мне легче разоблачать аферы, – признается Елена-Кристина Лебедь. – Проверки на верность – это очень непросто. Если человек к нам обратился – для него это важно. Для многих пар результат проверки судьбоносный.

Проверяла ли Елена-Кристина Лебедь на верность бойфрендов своих подруг? Пресс-служба

– Смысл проверки в том, чтобы тот, кого проверяют, не узнал провокаторшу, – объясняет Елена-Кристина Лебедь. – А здесь: "О! Костик, привет. Да, это я. На верность тебя сейчас проверю" (смеется). По этой причине подруги и не просят.

Ведущая "Аферистов в сетях" – проекта, который не один год с успехом показывает Новый канал, признается: кроме влюбленных, к ней обращались также и тещи, и свекрови, а также беременные жены, которые имели сомнения относительно своих мужей. Единственные, кто никогда не просит проверку на верность, это подруги Елены-Кристины Лебедь.

Зато просят другие. Кто кого будет проверять? И чем закончатся эти проверки? Смотрите в следующих выпусках "Аферистов в сетях" каждый вторник в 19:00 на Новом канале!

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