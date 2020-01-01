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Сергей Притула рассказал, что мог и не получить диплом

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Популярный телеведущий вспомнил студенческие годы.
Сергей Притула рассказал, что мог и не получить диплом
Сергей Притула рассказал, что мог и не получить диплом
Пресс-служба

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Ведущий «Хто зверху?» (Новый канал) Сергей Притула в своем видеоблоге на YouTube дал несколько наставлений студентам и выпускникам. Но кто бы мог подумать, что будущую звезду украинского ТВ чуть не выгнали из учебного заведения за месяц до выпуска?

Сергей Притула еще на втором курсе нашел работу и поэтому прогуливал пары, а на последнем и вовсе стал предводителем забастовки.

– Коли я був на п’ятому курсі, за місяць до диплому очолював студентський страйк, – вспоминает Притула. – Мене могли вигнати з інституту за місяць до диплому. Чи було мені стрьомно? Дуже! Чи сварилася на мене мама? Ще й як! Але, друзі, завжди має бути самоповага. І якщо ти ще в студентські роки дозволяєш вилізти комусь на шию і звісити ноги, то що буде у більш дорослому житті?

Сергей Притула рассказал, что мог и не получить диплом
Сергей Притула рассказал, что мог и не получить диплом
Пресс-служба

Притула уверяет: бороться за себя и свои права, будучи студентом, – это правильно и нормально!

– Не дозволяйте керівництву своїх вишів використовувати вас, як дешеву робочу силу на мітингах, які вони ініціюють, – обратился к студентам Сергей. – Все, що ви робите, маєте робити набагато більше. Ви – це сила.

Несмотря на бунтарский нрав и пропуски пар, Притула успешно сдавал все предметы, а на четвертом году обучения его назначили студенческим деканом института.

– Я міг пропускати пари, але потім приходив на кафедру і все складав, – говорит Сергей. – Третій курс майже весь пропустив, бо поїхав на заробітки в Англію. А коли на четвертий рік повернувся, мене було призначено студентським деканом інституту.

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Теги: Сергей Притула
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