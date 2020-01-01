Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Все мечтают стать Фреймут или Притулой": Александр Педан рассказал, как попасть на телевидение

Комментариев: 0
Ведущий поделился наблюдениями, как получить работу мечты.
Александр Педан рассказал, как попасть на телевидение
Александр Педан рассказал, как попасть на телевидение
Пресс-служба

Читай также: Леся Никитюк в мини-шортах повеселила Сеть танцами у холодильника

Телеведущим Александр Педан работает уже 14 лет. Свой звездный путь он начал с Comed Club.UA, а двумя годами позже стал лицом Нового канала. Вот уже более десяти лет его узнают на улице, просят автограф и сфотографироваться.

– Когда прихожу с лекцией в университеты или к молодежи в другие места, то первый вопрос, который задаю: «Кто думает, что станет звездой телевидения?» – делится Александр Педан. – И в ответ вижу 90% поднятых рук. Все мечтают стать Фреймут, Ефросининой, Педаном или Притулой.

Александр Педан рассказал, как попасть на телевидение
Александр Педан рассказал, как попасть на телевидение
Пресс-служба

Однако до сих пор окончательного ответа на вопрос, как стать телезвездой, ведущий найти не может. Объясняет: это результат совпадения многих факторов.

– Если бы каждый раз мне давали доллар за этот вопрос, то я стал бы уже мультимиллиардером, – с улыбкой говорит ведущий реалити «Эксы» и судья шоу «Хто зверху?» – проектов, которые не один год с успехом показывает Новый канал. – На самом деле хочу и разочаровать, и вдохновить. На телевидение попадают единицы. Все это результат таланта, везения, упорного труда и возможности оказаться в нужном месте в нужное время.

Кроме работы в кадре, есть еще множество профессий, связанных с работой вне его – редакторы, режиссеры, сценаристы или стилисты. Однако об этих профессиях молодежь обычно либо не знает, либо вообще не рассматривает, как интересные для себя.

– Нельзя жить с мыслью, что вы станете звездой и акцентироваться только на этом, – рекомендует Александр Педан. – Я, например, закончил экономический факультет университета и проработал год по профессии. Всегда должен быть план Б. Чем больше знаний, умений вы будете получать, тем легче будет в случае чего сменить профессию. В то же время однозначно не отказывайтесь от своей мечты и пробуйте, старайтесь, но параллельно учитесь и осваивайте другие знания и умения.

Ранее мы писали, что Александр Педан повторил снимок Верки Сердючки.

Поделись:
Теги: Александр Педан
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь