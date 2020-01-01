Певица Келли Кларксон подала на развод - СМИ

Американская артистка решила расторгнуть брак с Брэндоном Блэкстоком.

Известная американская исполнительница, обладательница “Грэмми“ Келли Кларксон подала на розвод. 38-летняя артистка решила расстаться с мужем, музыкальным менеджером Брендоном Блэкстоком после 7 лет брака.

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По данным западных СМИ, 4 июня Кларксон подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса. Решение поп-звезды расторгнуть брак вызвало у поклонников недоумение. Ведь на протяжении 7 лет Келли неоднократно публично говорила, что восхищается своим супругом.

Информацию о разводе Келли и Брендон пока не комментируют. Отметим, что у супругов есть двое детей - 6-летняя дочь Ривер Роуз и 4-летний сын Ремингтон Александр. Также Кларксон воспитывала двух детей Блэкстока от предыдущего брака - 19-летнюю Саванну и 14-летнего Сета.

Певица Келли Кларксон подала на развод Getty Images

Ранее сообщалось, что Эван МакГрегор развелся с женой после 2 лет судебных разбирательств.

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