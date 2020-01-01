Певица Игги Азалия сообщила о рождении первенца
Американская хип-хоп исполнительница австралийского происхождения Игги Азалия поделилась с поклонниками радостной новостью. Певица впервые стала мамой.
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О рождении первенца 30-летняя звезда сообщила на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис. Игги рассекретила пол малыша. У нее появился сын. Однако, других подробностей беременности и родов Азалия не раскрыла. Кроме того, остается тайной, кто является отцом ребенка.
“У меня есть сын. Я продолжала ждать подходящего времени чтобы это сказать. Но, чем больше времени проходит, тем больше я понимаю, что я очень стремлюсь поделиться этой новостью с миром. Я хочу сохранить его жизнь в тайне, но проясню, что он не секрет, и я люблю его вне слов“, - написала артистка.
Напомним, ранее Игги Азалия рассказала о своих пластических операциях.
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