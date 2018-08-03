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Игги Азалия полностью оголилась ради презентации нового альбома

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Хип-хоп исполнительница Игги Азалия поразила поклонников смелой фотосессией.
Игги Азалия полностью оголилась ради презентации нового альбома
Игги Азалия полностью оголилась ради презентации нового альбома
instagram.com/thenewclassic

Австралийская певица Игги Азалия полностью обнажилась на фото ради презентации своего нового альбома под названием Survive The Summer.

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На фотографиях, опубликованных в Instagram-аккаунте артистки, она запечатлена голой, а интимные места прикрывает ярко-зеленой сумкой в тон туфлям. Один из снимков Игги Азалия подписала лаконично:

S.T.S. вышел.

 

S.T.S is out ahhhhhhh!!!!!! 🤑

Допис, поширений Iggy Azalea (@thenewclassic)

 

I need my bag qui.ck.ly

Допис, поширений Iggy Azalea (@thenewclassic)

 

Haters can’t stand me but they love me at the bank 🤷‍♀️

Допис, поширений Iggy Azalea (@thenewclassic)

 

Напомним, ранее украинский певец Виталий Козловский поделился полностью обнаженным фото. 

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Теги: Игги Азалия, новости, фото, шоу-биз
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