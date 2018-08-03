Игги Азалия полностью оголилась ради презентации нового альбома

Хип-хоп исполнительница Игги Азалия поразила поклонников смелой фотосессией.

Австралийская певица Игги Азалия полностью обнажилась на фото ради презентации своего нового альбома под названием Survive The Summer.

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На фотографиях, опубликованных в Instagram-аккаунте артистки, она запечатлена голой, а интимные места прикрывает ярко-зеленой сумкой в тон туфлям. Один из снимков Игги Азалия подписала лаконично:

S.T.S. вышел.

Напомним, ранее украинский певец Виталий Козловский поделился полностью обнаженным фото.