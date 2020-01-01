Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Эван МакГрегор развелся с женой после 2 лет судебных разбирательств

Комментариев: 0
Актер подал на развод еще в начале 2018 года.
Эван МакГрегор развелся с женой после 2 лет судебных разбирательств
Эван МакГрегор развелся с женой после 2 лет судебных разбирательств
Getty Images

Один из самых востребованных актеров Великобритании Эван МакГрегор официально развелся с женой, художницей-постановщицей Ив Мавракис спустя 2 лет судебных разбирательств. 

Читай также: “Я не верю, что он меня любил хотя бы день“: Снежана Онопко о муже, который ее избивал

Артист расстался с супругой еще в октябре 2017 года после 22 лет брака. Спустя три месяца, в январе 2018-го, он подал на развод, в качестве причины указав “непримиримые разногласия“.

Как пишут западные СМИ, бракоразводный процесс затянулся потому, что пара долгое время не могла прийти к согласию по поводу опеки над детьми и финансовых вопросов. Так, Эван утверждал, что платить слишком много алиментов. А Ив требовала, чтобы экс-муж виделся с детьми только после ее согласия.

Напомним, что МакГрегор и Мавракис поженились в июле 1995 года. В браке родилось две дочери - Клара Матильда и Эстер Роуз. Также у пары есть еще две приемные дочери - Джамиян и Анук. На данный момент 49-летний Эван состоит в отношениях с актрисой Мэри Элизабет Уинстэд, которая младше на 13 лет.

Ранее сообщалось, что экс-супруга Владимира Остапчука высказалась о его новой девушке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Эван Макгрегор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь