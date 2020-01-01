Эван МакГрегор развелся с женой после 2 лет судебных разбирательств

Актер подал на развод еще в начале 2018 года.

Один из самых востребованных актеров Великобритании Эван МакГрегор официально развелся с женой, художницей-постановщицей Ив Мавракис спустя 2 лет судебных разбирательств.

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Артист расстался с супругой еще в октябре 2017 года после 22 лет брака. Спустя три месяца, в январе 2018-го, он подал на развод, в качестве причины указав “непримиримые разногласия“.

Как пишут западные СМИ, бракоразводный процесс затянулся потому, что пара долгое время не могла прийти к согласию по поводу опеки над детьми и финансовых вопросов. Так, Эван утверждал, что платить слишком много алиментов. А Ив требовала, чтобы экс-муж виделся с детьми только после ее согласия.

Напомним, что МакГрегор и Мавракис поженились в июле 1995 года. В браке родилось две дочери - Клара Матильда и Эстер Роуз. Также у пары есть еще две приемные дочери - Джамиян и Анук. На данный момент 49-летний Эван состоит в отношениях с актрисой Мэри Элизабет Уинстэд, которая младше на 13 лет.

Ранее сообщалось, что экс-супруга Владимира Остапчука высказалась о его новой девушке.

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