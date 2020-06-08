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Экс-супруга Владимира Остапчука высказалась о его новой девушке

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Елена Войченко поделилась подробностями развода с шоуменом.
Экс-супруга Владимира Остапчука высказалась о его новой девушке
Экс-супруга Владимира Остапчука высказалась о его новой девушке
instagram.com/olenavoychenko

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Бывшая жена украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука высказала свое мнение о его новой пассии - Кристине Горняк. Елена Войченко разоткровенничалась в интервью на YouTube-канале ведущей Нового канала Анны Олицкой.

Так, Елена призналась, как относится к новой возлюбленной своего бывшего мужа.

Я считаю, что Вова и Кристина - хорошая пара. У нас есть общие знакомые, от которых я знаю: Владимиру будет сложно обидеть Кристину. Даже со всеми его талантами и возможностями в этом плане, - заявила она.

Войченко также рассказала, что Владимир сказал неправду о том, что они с Кристиной начали встречаться после “Танців з зірками“.

Был эфир “Танцев со звездами“ про свадьбу. В сюжете показали нашу свадьбу, а в конце он сказал, что любит меня и посвящает мне танец. И в это время он уже был в отношениях с этой девушкой, они уже летали в Париж, - прокомментировала Войченко.

Ранее Елена Войченко рассказала, будет ли она проходить психологическую экспертизу.

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Теги: Елена Войченко, Владимир Остапчук, развод
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  08.06.2020, 16:31
Оценка:  0
pусский
Вот же ебливый хохложопик!
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