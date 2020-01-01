Телеведущая выставила фото в яркой одежде на фоне разноцветных зданий Стокгольма.

Солнечная: Бадоева показала яркое фото из первого путешествия после карантина instagram.com/zhanna_badoeva

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Телеведущая и киноактриса Жанна Бадоева порадовала своих поклонников свежей фотографией из Швеции. На снимке, который звезда опубликовала в своем Инстаграм, она появилась в ярко-желтом летящем платье и джинсовой куртке.

Жанна позирует на улочке Стокгольма, выложенной брусчаткой, на фоне ярких старинных зданий.

На заднем плане виднеется небольшое кафе с открытой террасой, за столиками сидят посетители.

Очевидно, пользуясь открытием границ внутри Евросоюза, Жанна решила встряхнуться после карантина и ненадолго уехать из Италии, где живет с мужем и детьми.

Стокгольм! Спокойно, тихо, безопасно, красиво! - подписала публикацию Жанна Бадоева.

Солнечная: Бадоева показала яркое фото из первого путешествия после карантина instagram.com/zhanna_badoeva

Повезло Стокгольму! Такое яркое солнце приехало туда в красивом жёлтом платье. Когда же нам так повезёт

Жанночка, смотрю и балдею, как ты всегда стильно одета

Очень красивое платье.

Бомбезный прикид и Стокгольм красивый.!!!!!!!! - написали в Сети.

Подписчикам очень понравилась фотография Жанны - город и особенно погода:

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