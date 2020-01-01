Лолита Бадоева выставила свежие кадры, на которых стала еще больше похожа на маму.

Нежное фото: 15-летняя дочка Бадоева показала своего парня из Италии instagram.com/lola_mikk

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Дочь известного режиссера, клипмейкера Алана Бадоева, 15-летняя Лолита покорила Сеть новыми кадрами из Италии, куда девушка несколько лет назад переехала с матерью - популярной телеведущей, блогером Жанной Бадоевой.

В Инстаграм Лолита добавила несколько свежих своих фото, на которых видно, как она повзрослела и стала еще более походить на маму.

Среди снимков есть и почти откровенные - девушка позирует в майке на тонких бретелях, которая подчеркнула ее округлившиеся формы.

Нежное фото: 15-летняя дочка Бадоева показала своего парня из Италии instagram.com/lola_mikk

Нежное фото: 15-летняя дочка Бадоева показала своего парня из Италии instagram.com/lola_mikk

Кроме того, в Инста- сториз Лолита Бадоева показала своего парня, с которым, по слухам, встречается уже несколько лет. В кадре, они делают фото через зеркало, из-за чего лица юной пары сложно различимы. Однако, все равно можно заметить, что у бойфренда Лолиты густые кудрявые волосы и миловидное лицо.

Нежное фото: 15-летняя дочка Бадоева показала своего парня из Италии instagram.com/lola_mikk

Снимки Лолы в соцсетях вызывают неизменный интерес и комплименты - еще бы, дочка талантливых родителей очень красива и артистична.

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