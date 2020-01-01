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"Подозрительно на Алана похож": Жанна Бадоева показала сына от первого брака

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Старший сын Жанны - очаровательный молодой человек .

"Подозрительно на Алана похож": Жанна Бадоева показала сына от первого брака
instagram.com/zhanna_badoeva

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Популярная телеведущая и блогер Жанна Бадоева, которая сейчас живет в Италии, поделилась в сети совместной фотографией со старшим сыном от первого брака.

Фото, которое знаменитость добавила в Инстаграм, сделано в Милане: улицы все еще пусты после ослабления карантина, но это не мешает Жанне и Борису чувствовать себя счастливыми.

Мама и сын обнимаются, искренне радуясь окончанию карантина, оба счастливы, что наконец-то могут увидеться и провести время вместе. Жанна Бадоева в подписи выразила гордость за Бориса, и рассказала про их теплые и дружеские отношения.

Хорошо, что закончился карантин, можно встретиться с родственниками))) мне кажется, взрослым людям не нужны родители, которые будут « подтирать» за ними, им нужны родители- друзья! Которым на вопрос: как дела? Можно действительно рассказать - как у тебя дела! Говорить, советоваться, рассуждать, смеяться..... как вырастить таких детей? Не знаю, но как то получилось или стараюсь, чтоб получалось у меня) любите своих детей @borys_kr @lola_mikk ❤️, - написала Бадоева.

"Подозрительно на Алана похож": Жанна Бадоева показала сына от первого брака
instagram.com/zhanna_badoeva

В комментариях выразили мнение о том, что 21-летний Борис Кураченко подозрительно похож на Алана Бадоева, который, как известно, не является его биологическим отцом:.

Странно, что сын тоже похож на Алана Бадоева 😁, - написали в Сети. 

Так же фолловеры отметили настоящие эмоции на фото:

Самое яркое черно-белое фото!!! Столько любви и позитива!!! Супер, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Жанна Бадоева показала фото с мужем.

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Теги: Жанна Бадоева, Алан Бадоев, дети звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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