Такие счастливые: Жанна Бадоева показала фото с мужем

Ведущая Жанна Бадоева поделилась семейной фотографией.

Популярная украинская и российская ведущая, звезда тревел-шоу “Орел и Решка“ и “Жизнь других“ Жанна Бадоева поделилась трогательное семейной фотографией.

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На своей официальной странице в Instagram знаменитость опубликовала редкое фото со своим третьим мужем, бизнесменом Василием Мельничиным. На снимке Жанна в платье со цветочным принтом сидит на коленях у своего возлюбленного. А он нежно целует ее в щеку. А описании к милому кадру Жанна призналась, что ей очень нравится, как супруг заботится о ней.

“Каждый по-разному понимает, что его любят. Кто-то, когда говорят об этом, а кто-то, когда его тискают или задаривают подарками. В моем же случае важна заботам участие. Вот эти все мелочи: как прошёл день,как себя чувствуешь, устала ли, о чем думаешь...“, - поделилась ведущая.

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