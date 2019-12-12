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Такие счастливые: Жанна Бадоева показала фото с мужем

Комментариев: 1
Ведущая Жанна Бадоева поделилась семейной фотографией.
Такие счастливые: Жанна Бадоева показала фото с мужем
Такие счастливые: Жанна Бадоева показала фото с мужем
instagram.com/zhanna_badoeva

Популярная украинская и российская ведущая, звезда тревел-шоу “Орел и Решка“ и “Жизнь других“ Жанна Бадоева поделилась трогательное семейной фотографией.

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На своей официальной странице в Instagram знаменитость опубликовала редкое фото со своим третьим мужем, бизнесменом Василием Мельничиным. На снимке Жанна в платье со цветочным принтом сидит на коленях у своего возлюбленного. А он нежно целует ее в щеку. А описании к милому кадру Жанна призналась, что ей очень нравится, как супруг заботится о ней.

“Каждый по-разному понимает, что его любят. Кто-то, когда говорят об этом, а кто-то, когда его тискают или задаривают подарками. В моем же случае важна заботам участие. Вот эти все мелочи: как прошёл день,как себя чувствуешь, устала ли, о чем думаешь...“, - поделилась ведущая.

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Ранее Жанна Бадоева поделилась рассуждениями об идеальном мужчине.

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Теги: Жанна Бадоева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
wahmurkadurnaya    12.12.2019, 15:52
Оценка:  0
wahmurkadurnaya
Воно щасливе? Воно нещастя, бо справжнім щастям не кичаться. Гидко дивитись .
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