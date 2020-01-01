Что слушают украинские звезды: Джамала назвала ТОП-5 любимых альбомов

Каких артистов слушает победительница "Евровидения 2016".

Известная украинская исполнительница Джамала, которая в 2016 году стала триумфаторкой песенного конкурса “Евровидение“ рассказала поклонникам, какую музыку обожает слушать.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость запостила обложки своих подборку любимых альбомов мировых исполнителей. Так, в ТОП-5 лучших пластинок по версии Джамалы вошли:

RY X - Dawn (2016)

Джамала назвала ТОП-5 любимых альбомов Скриншот

James Blake - Assume Form (2019)

Джамала назвала ТОП-5 любимых альбомов Скриншот

RHYE - Spirit (2019)

Джамала назвала ТОП-5 любимых альбомов Скриншот

Michael Kiwanuka - Home Again (2012)

Джамала назвала ТОП-5 любимых альбомов Скриншот

Radiohead - A Moon Shaped Pool (2016)

Джамала назвала ТОП-5 любимых альбомов Скриншот

“Моя пятерка, которую я могу слушать на репите. Даже необязательно именно эти альбомы, а и другую музыку этих исполнителей“, - написала Джамала.

Напомним, ранее Джамала призналась, сколько весит на последнем месяце беременности.

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