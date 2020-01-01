Джамала призналась, сколько весит на последнем месяце беременности

Известная украинская исполнительница, победительница песенного конкурса “Евровидение 2016“ Джамала поделилась с поклонниками новыми подробностями беременности.

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На своей странице в Инстаграм 36-летняя артистка, которая уже совсем скоро во второй раз станет мамой, рассекретила свой вес. Джамала призналась, что на последнем месяце беременности она весит 75 килограммов. Также звезда рассказала о своем питании.

“75 😭 Кожен раз думаєш: “ще менше з’їм“. Ні - солодкому! Ні - борошну! Але хоча б печиво! Одне! Будь ласка! А пломбір? 😂 А насіння? My guilty pleasure цієї вагітності - авокадо, редиска, сир з помідором, салат айсберг і, звичайно, насіння і пломбір 🤦🏽‍♀️“.

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Также певица вспомнила, с какими сложностями столкнулась в первый триместр и в последний месяц беременности.

Перший триместр вагітності припав на початок туру “10“. Було непросто через токсикоз, зараз можу зізнатися 😂 Вже після двох годин ледь трималась, але головне випробування було попереду - фото, зустрічі, автографи 😂 Потрібно тримати обличчя, а всередині 🤪 Після першого триместру настає період щастя! Але на останному місяці з’являються нові маленькі перешкоди... Запланований басейн, йога - ага! Карантин! Але я не здаюся! 😂 Співаю і намагаюсь витратити “зайві калорії“ (наскільки вони можуть бути взагалі зайвими) на користь собі та людям 😂 Звичайно, ти потайки страждаєш, що змінюється тіло, тобі важко зав’язати самій шнурки або вдягти колготи. Але це дійсно дуже швидко забувається, я зараз не кокетую. Дійсно, дуже мало пам‘ятаю труднощів навіть за два роки“, - написала Джамала.