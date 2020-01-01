Редкий кадр: Лилия Подкопаева впервые запостила фото всех своих детей

Известная гимнастка показала сына и дочерей.

Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка и победительница “Танцев со звездами 2007“ Лилия Подкопаева умилила Сеть редким кадром. Знаменитость впервые показала фото, где запечатлены все ее дети - сын и две дочери.

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Так, на своей странице в Инстаграм спортсменка опубликовала трогательный снимок, где 13-летняя Каролина обнимает 14-летнего брата Вадима за плечи, а он в это время держит на руках 8-месячную Эвелину.

Дети Лилии Подкопаевой Скриншот

Ранее Лилия Подкопаева рассказала, как пришла в форму после родов.

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